Zone Interdite du 1er juillet : sommaire du numéro inédit ce soir sur M6

Zone Interdite du 1er juillet 2025 – Ophélie Meunier vous donne rendez-vous ce mardi soir sur M6 avec un numéro inédit du magazine « Zone Interdite ». Et ce soir il a pour thème « Grands départs : joies et galères sur l'autoroute des vacances ».





Rendez-vous dès 21h10 sur M6







Zone Interdite du 1er juillet : « Grands départs : joies et galères sur l’autoroute des vacances »

C’est un passage obligé vers le soleil : chaque été, des millions de Français empruntent l’autoroute pour partir en vacances. Un trajet souvent stressant, entre embouteillages, enfants impatients, et risques de pannes ou d’accidents. Pour mieux comprendre les coulisses de ce grand rush, nous avons suivi ceux qui veillent sur la route : responsables d’aires, dépanneurs, patrouilleurs, gendarmes, restaurateurs… Vous découvrirez leurs missions, entre urgences et anecdotes inattendues, et leurs personnalités hautes en couleur.

En moyenne, les vacanciers parcourent 750 km sur autoroute. Pour occuper leurs enfants sans écran, Solène et Laurent, en route vers le Cap d’Agde, rivalisent d’imagination. Avec un trafic estival doublé, la sécurité devient cruciale. Sur l’A7, la plus fréquentée de France, patrouilleurs et gendarmes se mobilisent jour et nuit pour prévenir le pire, parfois au péril de leur vie, comme lors de cet accident spectaculaire d’un camion perdant sa cargaison… de savon.



En Gironde, la famille Palard, dépanneurs de père en fils, couvre 100 km d’A10 et effectue jusqu’à 100 interventions chaque week-end, allant jusqu’à transformer leur terrain en camping pour automobilistes en détresse.

Enfin, les aires d’autoroute tournent à plein régime : en deux mois, elles réalisent un tiers de leur chiffre annuel. À Ambrussum Nord (A9), Djamila gère la station-service avec énergie, tandis qu’à Villefranche-de-Lauragais, Georges Gouttes, dernier restaurateur indépendant d’autoroute, mise sur son cassoulet authentique pour séduire les voyageurs affamés.