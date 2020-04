« Zone Interdite » du 26 avril : sommaire et reportages de ce soir (vidéo)

4.6 ( 9 )



« Zone Interdite » du 26 avril 2020. Vous avez aimé et regardé la première partie ? Ce soir place à la seconde dans votre magazine « Zone Interdite ». Suivez la suite de « Vivre et travailler sur une île au soleil : des Français réalisent leur rêve ! ».



Rendez-vous dès 21h05 sur M6 ou ou en replay et streaming gratuit sur 6PLAY.

En famille, ou entre copains, ces Français ont décidé de vivre et travailler sur des îles de rêve aux quatre coins du monde. Mais pour eux, mer turquoise et plages de sable blanc ne riment pas avec détente et farniente. Réussir sous les tropiques, est souvent une aventure épique ! Ophélie Meunier et les équipes de Zone Interdite ont suivi ces Français, pas forcément diplômés ni fortunés qui ont un jour décidé de quitter la grisaille pour vivre leur rêve, au soleil.

« Zone Interdite » du 26 avril 2020 : dans cette 2ème partie

À Sumba, une petite île indonésienne à l’écart des grands circuits touristiques, Youri et Marine sont sur le point d’inaugurer l’hôtel qu’ils ont eux-mêmes imaginé et construit. Mais avant d’accueillir leurs tout premiers clients, ce couple de trentenaires doit absolument achever les derniers préparatifs pour que tout soit parfait. Youri aimerait également trouver des activités pour ses futurs hôtes : exploration de sentiers de randonnée, recherche de spots de plongée… L’occasion pour lui de découvrir tous les trésors cachés de cette île surprenante et mystérieuse.



Avant de s’y installer, David, 38 ans, n’avait jamais entendu parler du petit Royaume de Tonga, perdu en plein cœur de l’océan Pacifique. Aujourd’hui, malgré les 17 000 kilomètres qui le séparent de sa famille, le Français originaire de l’Essonne s’y sent chez lui. Depuis trois ans, il gère, avec sa femme Laura, un hôtel écologique sur une toute petit île privée, Fafa, qu’il partage avec ses clients et les employés de l’établissement. Malgré son isolement, l’île et ses plages paradisiaques attirent une clientèle internationale haut de gamme. Mais comment exaucer les vœux de ces clients quand on vit dans un endroit coupé du monde ?

Après avoir vécu leur jeunesse au Mans (Sarthe) et passé une dizaine d’années à la Réunion, Aurélie, 39 ans, Judickaël, 41 ans, et leurs trois enfants ont de nouveau tout quitté pour s’installer sur l’île Maurice. Ils s’y sont installés pour réaliser leur rêve : Judickaël est devenu producteur de spectacles et Aurélie a ouvert un salon de coiffure branché. Une étonnante succes story pour ce couple d’origine modeste, inséparable depuis le lycée.

Christophe, 52 ans, et Christelle, 42 ans, sont arrivés il y a trois ans à Kho Samui, dans le golfe de Thaïlande. Agents immobiliers à La Grande Motte (Hérault), ils ont choisi de tout vendre pour s’installer dans cette ile qui abrite déjà près de 5 000 Français. Leur idée : construire des villas et les vendre à leurs compatriotes. Et c’est un succès ! Christophe doit finir de livrer son premier programme immobilier de 17 villas. Mais tout n’est pas si simple au pays du sourire…

Nous retrouverons également Jérémy, l’ex champion de kite surf installé aux Grenadines. Pour attirer plus de touristes sur son île, il a organisé une « full moon party » sur la plage. Clou du spectacle : une cascade qu’il va réaliser lui-même au-dessus d’un immense brasier, au grand dam de Zoé, sa petite amie.

Vidéo

Histoire de vous faire rêver un peu plus, voici le teaser vidéo de votre émission…

Soleil, sable blanc et mer turquoise, certains Français ont décidé de tout quitter pour s’installer à l’autre bout du monde avec leurs familles. "Vivre et travailler sur une île au soleil : des Français réalisent leur rêve !"

📺@M6 📅Dimanche⏰21h05 pic.twitter.com/o7DoEizCTt — Zone Interdite (@ZoneInterdite) April 23, 2020

Si cette vidéo ne s’affiche pas, retrouvez-là sur le compte Twitter de l’émission.

De l’Océan Pacifique à l’archipel indonésien, de la mer de Chine aux côtes africaines, découvrez l’incroyable quotidien de ces Français qui ont choisi de vivre au paradis. Ce soir M6 vous offre une part de rêve dans « Zone Interdite » ! Alors rendez-vous dès 21h05 sans faute…

