« La guerre des boutons » de Yann Samuell : 3 choses à savoir sur le film de France 2 ce soir (vidéo)

« La guerre des boutons » de Yann Samuell es au programme TV de ce dimanche soir du 26 avril 2020. Rediffusion à gogo sur les chaînes de télévision en ce dernier dimanche du mois d’avril. Ce soir sur France 2, et en streaming vidéo sur France.TV, retrouvez le film « La guerre des boutons » de Yann Samuell avec Eric Elmosnino, Mathilde Seigner et Fred TESTOT dans les rôles principaux. Notez également la participation d’Alain CHABAT !



« La guerre des boutons » de Yann Samuell : l’histoire

Voici l’histoire et le synopsis officiel du film…

1960, un village dans le sud de la France. Une bande de garçons, âgés de 7 à 14 ans, menée par l’intrépide Lebrac, est en guerre contre les enfants du village voisin, leurs ennemis jurés. Une guerre sans merci, qui dure depuis des générations. On se bat pour l’honneur et la fidélité et, pour gagner, tous les moyens sont bons. Même, s’il le faut, combattre nu comme un ver, ou pire, accepter l’aide de Lanterne – une fille ! – la nouvelle recrue de la bande, pleine de panache et d’ingéniosité. Mais il n’est pas facile d’être une armée de petits hommes sans se faire attraper par Papa et Maman ! Quand, après la bataille, on rentre à la maison, les vêtements en lambeaux et des boutons en moins, mieux vaut se faire discret…



3 choses à savoir sur le film

🎬 Ce film de Yann Samuell est la 4ème adaptation cinématographique du livre de Louis Pergaud mais n’est pour autant un remake du film d’Yves Robet.

🎬 Le film est sorti une semaine avant « La Nouvelle Guerre des boutons » de Christophe Barratier.

🎬 Triste récompense pour ce long-métrage qui a reçu le Gérard du plus mauvais film de 2012, ex-aequo avec La Nouvelle Guerre des boutons.

Quelle audience pour cette rediffusion ?

Diffusé pour la première fois en clair en septembre 2013, mais c’était à l’époque sur TF1, le film avait réalisé un vrai carton d’audience réunissant 7.3 millions de téléspectateurs, soit 30% du public présent devant son poste de télévision.

La bande-annonce

Et comme souvent on termine avec la bande-annonce officielle du film

Allez-vous participer à « La guerre des boutons » ce soir ? Si oui, rendez-vous sur France 2 et France.TV dès 21h05.

