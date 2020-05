« 12 coups de midi » infos candidats : un ex champion du jeu dans l’impasse

4.6 ( 9 )



« 12 coups de midi » infos candidats. Alors que le jeu de TF1 « Les 12 coups de midi » continue d’affoler les compteurs de l’audimat, l’intervention de l’un des champions du jeu n’est pas passée inaperçue mercredi midi. Et pour cause…



Pour cette nouvelle formule du jeu, et comme c’est désormais le cas quotidiennement, des proches et/ou d’anciens candidats du jeu interviennent durant l’émission en visio. Et dans l’émission d’hier c’est Julien qui a tenu à faire un petit coucou aux téléspectateurs.

Oui mais il n’a pas eu que des bonnes nouvelles à nous annoncer. Son mariage prévu fin juin est en effet un brin compromis.

Crise sanitaire oblige, la situation est « compliquée » ont confié Julien et sa compagne qui sont en fait déjà mariés. Et oui, pour se prouver leur amour, ils ont décidé de remettre ça une seconde fois pour faire les choses « en grand ».



À l’annonce de cette « triste » nouvelle, l’animateur a répondu « Je me doute, on avait réservé la date à la fin du mois de juin. Nous on va bien sûr fêter les dix ans des 12 coups de midi et on avait mis une petite croix, avec Zette, sur la date de votre mariage mais ça va être compliqué c’est ça ? ».

Réponse on ne peut plus claire des deux intéressés : « Ça va être très compliqué c’est ça car on essaye de le décaler mais le responsable de notre lieu d’événement ne veut pas repousser notre mariage donc je ne sais pas comment on va faire ».

>>> Pour le reste de l’émission de ce mercredi, résumé de l’émission ICI.

« 12 coups de midi » : à propos de Julien

Pour ceux qui ne se souviennent pas , Julien a été éliminé en novembre 2018 après 44 victoires, 2 étoiles mystérieuses et une cagnotte de 187 963 euros.

Un carton d’audience

Public ou pas public, le succès des « 12 coups de midi » ne se dément pas. Hier, mercredi 13 mai 2020, 4.2 millions de fidèles ont encore répondu à l’appel soit 36% du public présent devant son poste de télévision. Comme quoi les fans du jeu étaient en demande.

📊[AUDIENCES] Superbes scores pour les @12Coups_tf1 hier : 🌟 4.2M de tlsp

🌟 36% auprès des 4+

Les « 12 coups de midi » c’est tous les jours, du lundi au dimanche, dès 12 heures sur TF1 et sur MYTF1 pour le replay et les vidéos.

