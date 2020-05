« Les 12 coups de midi » : une fois éliminé Éric va garder son emploi, mais pour l’instant…

4.6 ( 13 )



« Les 12 coups de midi » info, news, actu. Il vise clairement la première place, celle de Christian Quesada et ses 193 participations. Même s’il est déjà n°1 en terme de gains, le WINNER Éric veut aller plus loin et entend être le champion toutes catégories. En ce mercredi, il participait au jeu de Jean-Luc Reichmann pour la 162ème fois !



Et on peut dire qu’il a bien fait de venir. Nouveau coup de maître à 10.000 euros, le second consécutif depuis le retour des inédits.

Si vous connaissez bien le jeu, vous savez donc que 5.000 euros supplémentaires sont venus s’ajouter au montant de son énorme cagnotte qui s’élève désormais à 821.744 euros dont 548.000 euros de cash.



Qui se cache derrière l’étoile mystérieuse ? : des indices pas faciles

Du côté de l’étoile mystérieuse toujours rien de nouveau. On voit toujours l’image d’un lac gelé situé dans les Carpates ukrainiennes, un microscope et un micro.

Et il ne s’agit pas de Michel Polnareff, nom proposé aujourd’hui par Éric. Il ne s’agit pas non plus de Zlatan Ibrahimović, Victoria Silvstedt, Céline Dion, Neneh Cherry, Dolph Lundgren, Lisa Kuddrow, Alain Chabat et Michel Drucker.

Une fois éliminé Éric va garder son emploi

Les gains déjà remportés par Éric sont juste ÉNORMES ! Et ça pourrait continuer pendant un petit moment encore. Alors certains ont très vite imaginé qu’Éric, une fois éliminé, allait probablement s’arrêter de travailler. Et bien c’est NON !

Interrogé par Télé-Poche, il s’est montré on ne peut plus clair sur le sujet. « J’ai conscience d’avoir gagné une somme importante mais pas non plus suffisante pour m’arrêter ». Et quand bien même il aime beaucoup trop son travail. Il a ainsi rajouté : « De toutes façons, je ne souhaite pas. J’aime mon travail et je suis employé dans une bonne entreprise ».

Retour gagnant pour « Les 12 coups de midi »

En mode « déconfiné » le jeu de TF1 continue d’affoler les compteurs. 4.3 millions de téléspectateurs pour l’émission de mardi avec une pointe à 6 millions à 12h48. La part d’audience atteint 37% sur l’ensemble du public et permet à la chaîne d’écraser la concurrence sur cette case horaire du midi.

37 % de parts de marché un pic à 6 millions de téléspectateurs à 12h48, merci à tous d’être toujours aussi bienveillants et un immense sentiment de réconfort grâce à votre fidélité aux 12 coups de midi ‼️..

Merci à vous, merci à toutes les équipes 🙏💕😇🎬🦋@TF1 @EndemolShineFr pic.twitter.com/2pE7ql4CZn — Jean-Luc Reichmann (@JL_Reichmann) May 13, 2020

Prochain rendez-vous avec « Les 12 coups de midi » aujourd’hui, jeudi 14 mai 2020, dès 12 heures sur TF1 et en replay streaming sur MYTF1.

Éric sera t-il éliminé ? De nouveaux indices font-ils faire leur apparition ? L’étoile mystérieuse sera t-elle trouvée ? Pour le savoir, rendez-vous tout à l’heure sur la chaîne.

