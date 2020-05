« La Faille » avec Anthony Hopkins et Ryan Gosling : ce soir sur France 3

4.7 ( 3 )



« La Faille » de Gregory Hoblit est au programme TV de votre jeudi soir. En ce 14 mai 2020, redécouvrez dès 21h05 ce thriller américain porté par Anthony Hopkins, Ryan Gosling, David Strathairn ou bien encore Rosamund Pike. Rendez-vous également en streaming vidéo depuis le site et/ou l’application FranceTV. Optez alors pour l’option DIRECT depuis tous vos appareils connectés.



« La Faille » : histoire, synopsis

Lorsque Ted Crawford découvre que sa jeune épouse le trompe, il décide de la tuer… mais en mettant au point le crime parfait. Alors que la police arrive sur les lieux du drame, l’inspecteur Rob Nunally a deux surprises : la victime n’est pas morte, et c’est la femme avec laquelle il avait une liaison… Avec Crawford, qui a avoué la tentative d’homicide, Willy Beachum, un ambitieux procureur adjoint, sur le point d’intégrer un prestigieux cabinet d’avocats, se voit confier cette dernière affaire. Mais dans la partie qui s’annonce, rien n’est aussi évident qu’il y paraît. Dans un redoutable jeu de manipulation, l’affaire va tourner à la confrontation de deux hommes qui ont chacun besoin de la défaite de l’autre pour servir leur plan… Entre mensonges et ambition, entre faux-semblants et orgueil, l’affrontement va aller bien au-delà de ce que chacun avait prévu…

Bande-annonce vidéo

(Re)découvrez maintenant la bande-annonce vidéo de votre film…



Quelle audience ?

Lors de sa dernière diffusion sur la chaîne, c’était en janvier 2019, le film avait encore convaincu 2.20 millions de téléspectateurs pour 10% de part de marché. Un score certes assez faible mais qui avait permis à la chaîne d’être deuxième des audiences derrière TF1 et sa série Profilage.

