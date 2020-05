Audiences access 18 mai : Nagui toujours leader, Camille Combal au plus bas, Cyril Lignac en baisse

5 ( 4 )



Audiences access du lundi 18 mai 2020 – Une nouvelle semaine a débuté et comme chaque matin, Stars Actu fait le point sur les audiences access de la veille. La semaine commence timidement pour tout le monde, avec des audiences en berne, effet du déconfinement ? C’est en tout cas encore Nagui qui s’impose avec « N’oubliez pas les paroles ».

Le jeu musical de France 2 est encore en baisse mais reste leader avec 3,19 millions de téléspectateurs pour 17,4% de part d’audience.



La chaîne reste loin devant la concurrence alors que « Qui veut gagner des millions à la maison ? » est au plus bas TF1. Le jeu présenté par Camille Combal, qui recevait hier soir Jean-Pierre Pernaut et sa femme Nathalie Marquay, enregistre sa plus mauvaise audience depuis son retour à l’antenne avec ce lundi soir 2,1 millions de téléspectateurs pour 11,9% de pda.

M6 est aussi en baisse avec « Tous en cuisine en direct avec Cyril Lignac ». L’émission d’hier soir a pu compter sur 1,79 million de téléspectateurs pour 11,1% de pda.



Audiences access du 18 mai : autres chiffres

Du côté des talks, ça baisse aussi pour Yann Barthès même si Quotidien reste à haut niveau. Le talk de TMC a réuni 2 millions en 2ème partie pour 8% de pda.

Du côté des fictions d’après 20h, M6 reste en tête et à haut niveau avec « Scènes de ménages », la série ayant rassemblé hier soir 4,08 millions de fans pour 16% de pda. C’est très loin devant les rediffusions de « Plus belle la vie » sur France 3 : le premier épisode a réuni 1,13 million de téléspectateurs (pda 4,6%) et le second 1,58 million (pda 6,2%).

