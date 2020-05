« Candice Renoir » du 22 mai 2020 : rediffusions à gogo ce soir avec 3 épisodes au programme

4.6 ( 9 )



« Candice Renoir » du 22 mai 2020. Vous n’en pouvez plus des rediffusions ? Vous allez encore en manger. Ce soir encore pas moins de 3 épisodes en rediffusion de « Candice Renoir » vous seront proposés dès 21h00 sur France 2 et sur France.TV



Ce soir les épisodes « Souvent femme varie… », « Jeux de main, jeux de vilan » et « Mieux vaut prévenir que guérir ».

« Candice Renoir » du 22 mai 2020 : résumés de vos épisodes

« Souvent femme varie… » : D’après les premières constatations de Nathalie Delpech, Olivier Montfort, célibataire, sans enfants, patron d’une agence de voyages, a été tué aux alentours de minuit chez lui. L’homme est mort électrocuté après avoir reçu plusieurs décharges électriques tirées par un Taser. Or, la victime en possédait un, rapporté des Etats-Unis. L’arme, habituellement rangée dans son bureau, a disparu. Cela signifie que son meurtrier savait où le trouver. Et donc que le meurtre a été prémédité et exécuté avec beaucoup de sang-froid. Pour quelle raison Montfort possédait-il cette arme ? Ressentait-il le besoin de se protéger ?…

« Jeux de main, jeux de vilain » : Fan de boxe, Mehdi assiste en compagnie de son père à un gala organisé au sein du Boxing Club Sétois. Il tombe sous le charme d’Irina Staniak, une jeune compétitrice de 20 ans, et prend la décision de s’inscrire immédiatement au club. Pendant le combat, le jeune homme remarque une agitation au bord du ring. Les dirigeants du club passent des coups de téléphone, avec un air préoccupé. Le speaker annonce alors le prochain match entre Irina et son adversaire Angélique Petit. Mais cette dernière ne se présente pas…



« Mieux vaut prévenir que guérir » : Depuis que son adjoint l’a quittée pour la PJ et qu’elle a été humiliée aux Assises, Candice broie du noir. Au point de se teindre les cheveux et de renoncer à ses méthodes d’enquête habituelles. Autour d’elle, coéquipiers et enfants s’inquiètent. Aura-t-elle la force de résoudre cette enquête sur la mort d’un chef d’entreprise aux méthodes de management extrêmes ?…

Programmation payante ? Quelle audience ?

Chacun se demande si France 2 a raison ou pas de d’opter pour des rediffusions face au rouleau compresseur de l’audimat, Koh-Lanta. Et bien on va dire que oui. La semaine dernière les deux premiers épisodes de la soirée ont réuni 4.20 millions de téléspectateurs soit 17.6% du public présent devant son poste de télévision.

