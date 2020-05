« Plus belle la vie » du 22 mai 2020 : vos 2 épisodes ce soir, Djawad découvre la vérité sur Estelle (VIDEO)

4.5 ( 8 )



ANNONCES





« Plus belle la vie » du vendredi 22 mai 2020 – Alors que les audiences sont au plus bas depuis que la série est passée à des rediffusions, retrouvez quand même ce vendredi soir 2 épisodes à la suite de votre série quotidienne « Plus belle la vie ». Djawad va découvrir la vérité sur la relation entre Estelle et Noham !

Au programme, les épisodes 2813 et 2814, à suivre à partir de 20h15 sur France 3 et France.TV.



ANNONCES





Et comme chaque jour nous vous proposons d’en découvrir les résumés en avance.

« Plus belle la vie » du 22 mai 2020 : vos épisodes de ce soir

Épisode n°2813



ANNONCES





Djawad et Julio suivent Estelle. Djawad découvre de ses propres yeux qu’Estelle a rejoint Noham. Julio le convainc de ne pas se manifester sous l’effet de la colère. Noham rassure Estelle sur le sort de Djawad une fois qu’ils auront quitté Marseille…

Dorothée assure à Wanda que ce n’est pas elle qui a porté plainte contre Frémont, et vient au commissariat apporter son témoignage pour dédouaner Frémont. Frémont la remercie, mais Dorothée refuse de continuer cette relation…

Sacha supplie sa mère d’accepter de gérer le Céleste pendant leurs vacances. Avec toutes les recommandations de Luna, Seta semble un peu perdue. Roland accepte de l’aider dès qu’elle en aura besoin…

Jérôme s’insurge devant le planning que lui donne Aïcha, et l’accuse de harcèlement. Il va voir Jeanne pour qu’elle intervienne, en vain. Sa colère retombée, Jérôme vient s’excuser auprès d’Aïcha, qui reste de marbre. Par hasard, Laetitia assiste à l’humiliation de son mari…

Épisode n°2814

Djawad est très tendu en présence d’Estelle. Il confie à Julio qu’il va aller s’expliquer avec Noham, mais veut se procurer une arme avant d’aller le confronter. Estelle et Noham sont prêts à fuir. Julio s’inquiète pour Djawad et craint qu’il n’abatte Noham…

Luna est prête à partir en confiant les clés de l’hôtel à Seta. Frémont essaye de convaincre Seta d’organiser des parties de poker, pendant l�??absence de Luna. Wanda essaye de se rattraper auprès de Dorothée, mais se fait doucher par son amie…

Baptiste convainc sa soeur d’aller voir un psy. Caroline la fait parler de sa mère, morte dans un accident de voiture. Thérèse confie à Caroline qu’elle a du mal à se défaire du nom de famille de sa maman…

Jérôme craque face à Aïcha, et jette sa blouse. Sacha le convainc de s’accrocher et d’y retourner. Mais entre-temps, Aïcha a eu le feu vert de Jeanne pour embaucher une remplaçante. Jérôme s’insurge, et menace de porter plainte…

Plus belle la vie extrait vidéo du 22 mai 2020





Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.5 / 5. Nombre de notes : 8 Aucune note

LIENS SPONSORISES