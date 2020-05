« Candice Renoir » du 29 mai 2020 : 3 épisodes en rediffusion ce soir

4.5 ( 10 )



« Candice Renoir » du 29 mai 2020 – Ce soir sur France 2 c’est encore une soirée de rediffusions qui vous attend ! La chaîne proposera encore une fois 3 épisodes en rediffusion de la série « Candice Renoir », à suivre dès 21h05 sur France 2 et sur France.TV

Et comme toujours, on vous propose de découvrir un aperçu de ce qui vous attend avec les résumés des trois épisodes de votre soirée.



« Candice Renoir » du 22 mai 2020 : résumés de vos épisodes

Saison 7 – Épisode 9 Bon sang ne saurait mentir : Le corps sans vie de François Portier, chef décorateur, a été découvert sur les berges du lac du Salagou, lieu de tournage de la série «Les Hommes engloutis», très appréciée de Candice. La commandante de police et son équipe commencent leur enquête en examinant sur place la voiture de la victime. Ses pneus ont été crevés à plusieurs reprises ; et des fans ont envoyé des menaces à la production suite à l’élimination de Louise, l’un des personnages principaux de la série. Quant à Antoine, il décide de se faire opérer du cerveau et Max demande le divorce.

Saison 7 – Épisode 10 Les grands esprits se rencontrent : Antoine va être opéré pour son angiome au cerveau. Durant le temps de son hospitalisation, c’est naturellement Candice qui prend sa place de commissaire. Elle est appelée en fin de soirée au domicile d’une personnalité de la ville, maître Ariane Venturi, avocate spécialisée dans l’environnement et élue locale. Ariane Venturi a été retrouvée morte, une bouteille de vin blanc et des cachets à ses côtés. C’est une voisine, alertée par la fumée qui se dégageait de la cuisine de la victime, qui a prévenu les pompiers. Ariane était connue pour être dépressive, suite à un récent divorce et une deuxième fausse couche. Tout porte à croire qu’elle s’est suicidée. C’est ce que pense son frère cadet…



Saison 4 – Épisode 5 Loin des yeux, loin du coeur : Heureux de réintégrer son ancien groupe, Antoine n’a pas mesuré à quel point le statut de Candice a changé. Les enquêtes criminelles ne lui sont plus confiées. En accompagnant Candice sur une mise en bière, Antoine remarque des choses bizarres sur le cadavre. Une autopsie révèle en effet que Mr. Houdon n’est pas mort d’une crise cardiaque. Il a été empoisonné à la toxine botulique et son kiné, Damien Darras, est en fuite.

