Audiences TV prime 28 mai 2020 : « Les Bronzés » font toujours recette (TF1), flop pour « This Is Us » (M6), succès pour « Jean-Philippe » (W9)

Audiences TV jeudi 28 mai 2020. Alors que les vacances d’été seront plutôt françaises cette année pour cause de Covid-19, les téléspectateurs avaient besoin d’évasion hier soir. C’est peut-être pour cette raison qu’ils ont opté pour une énième rediffusion du film de la troupe du Splendid « Les Bronzés ».



TF1 a en effet décroché la première place des audiences en réunissant 4.70 millions de téléspectateurs pour 20.7% de part de marché sur l’ensemble du public (individus âgés de 4 ans et plus, ndrl). Cela reste énorme pour un film que tout le monde a déjà vu plusieurs fois…

Comme toujours carton plein sur le public jeune et féminin avec notamment 27.7% de part de marché auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats et 29% auprès des 25-49 ans.



Audiences TV jeudi 28 mai 2020 : autres chiffres

La série de France 3 « Cassandre » n’a pas démérité, bien au contraire. Elle aussi en mode rediffusion, elle a pu compter sur 4.24 millions de fidèles soit 18.3 % de ceux qui avaient choisi de passer leur soirée de jeudi devant la petite lucarne.

Quant au magazine de France 2 « Envoyé Spécial », il affiche 1.80 million de téléspectateurs pour 8.1% de part d’audience.

Pour la série de M6 « This Is Us », cela s’est avéré plus compliqué que prévu. Déplacée en prime-time, le lancement de la saison 2 n’a pas fait d’étincelles. A peine 1.26 million de téléspectateurs et 5.5% de part de marché pour les deux premiers épisodes.

W9 complète le top 5 avec une rediffusion du film « Jean-Philippe » de Laurent Tuel avec Fabrice Luchini et Johnny Hallyday. Verdict : 1.02 million de téléspectateurs (pda 4.4%)

