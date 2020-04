Plus belle la vie en avance : Irina fait une promesse à Andrès (vidéo PBLV épisode n°4050)

5 ( 8 )



Irina et Andrès vont pouvoir se parler calmement, à l’hôpital, demain dans votre épisode inédit de la série « Plus belle la vie ». Et c’est un grand moment d’émotion qui vous attend !

En effet, Andrès a appris que sa moelle épinière a été touchée, il va donc se retrouver lourdement handicapé…



Mais Andrès demande à Irina, sa fille, de lui faire une promesse : se pardonner et être heureuse à chaque instant de sa vie ! Irina lui répond qu’elle ne sait pas être heureuse mais Andrès lui assure qu’elle va apprendre, car c’est ce que sa mère et lui voulaient pour elle…

Un extrait de l’épisode de PBLV de vendredi, que l’on vous propose de découvrir dès maintenant en avant-première.



