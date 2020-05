« Commissaire Dupin » du 10 mai 2020 : deux épisodes en rediffusion ce soir

4.4 ( 8 )



« Commissaire Dupin » du 10 mai 2020. Ce soir le « Commissaire Dupin » de France 3 est déjà en mode rediffusion. Un seul inédit la semaine dernière et c’est déjà fini. Rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne ou en avant-première replay et streaming vidéo sur France.TV.



« Commissaire Dupin » du 10 mai 2020 : votre épisode de ce soir

Episode « Poison blanc » : Lilou Breval est une journaliste qui n’a pas froid aux yeux. Elle enquête sur un potentiel scandale sanitaire à Guérande. Rapidement, elle confie ses inquiétudes au commissaire Dupin. Lorsque le policier se rend sur place, il comprend que quelque chose de louche se trame dans les salines des frères Daeron. Une nuit, quelqu’un ouvre le feu sur Dupin. Et Lilou disparaît. Petit à petit, le policier, blessé au bras, multiplie les investigations. Il s’étonne de constater que la police locale se montre particulièrement réticente de le voir mettre son grain de sel dans le petit monde qui fait la notoriété – et la richesse de Guérande. Dupin ne se décourage pas. Où est passée Lilou ?…

Episode » Triple meurtre aux Glénan » : Un touriste découvre les cadavres de trois hommes : Lucas Lefort, directeur d’une école de voile sur l’île de Saint-Nicolas, Yannick Connan, chef d’entreprise spécialisé dans l’immobilier, et Pageot, proche de l’extrême droite, propriétaire de chevaux et de plusieurs voitures de collection. Les trois victimes ont absorbé une dose d’un puissant sédatif après un repas bien arrosé au restaurant de Solenn Nuz. Tous trois avaient l’intention de construire un complexe hôtelier sur cette île de l’archipel des Glénan, alors que la zone est protégée par la législation. De dessous de table en irrégularités, en passant par l’élimination des gêneurs, l’enquête de Dupin va révéler les recoins peu reluisants d’une petite société avide de gains et sans scrupules…

Le « Commissaire Dupin » mène l’enquête ce soir sur France 3.



