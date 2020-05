« Madame Bovary » de Claude Chabrol : aujourd’hui sur France 2

4.8 ( 11 )



« Madame Bovary », le film de Claude Chabrol est au programme télé de votre après-midi du mercredi 6 mai 2020. Rendez-vous sur France 2 dès 13h55 ou sur France.TV pour le (re)voir en streaming vidéo depuis tous vos appareils connectés. Optez pour la fonction direct.



« Madame Bovary » de Claude Chabrol : synopsis

Au XIXe siècle. Le sage et insipide Charles Bovary s’installe comme officier de santé dans un petit village normand. Lors d’une tournée, il rencontre Emma Rouault, dont il s’éprend. Fille d’un riche paysan, la belle Emma rêve d’une vie à la fois brillante et pleine d’aventures. Aussi, lorsque Charles la demande en mariage, Emma, persuadée de faire un pas important vers la concrétisation de ses aspirations, accepte aussitôt. Mais très vite, sa vie plate et terne dans les bourgs de Normandie ennuie la jeune femme, et la naissance de sa fille n’y change rien. Lors d’un bal chez un nobliau, Emma découvre un autre monde, plus proche de celui de ses rêves…

Casting

Au casting de ce film sorti en 1991 : Isabelle Huppert, Jean-François Balmer, Christophe Malavoy, Jean Yanne, Lucas Belvaux….



Le saviez-vous ?

– Isabelle Huppert a reçu le Prix d’interprétation féminine au Festival de Moscou en 1991

– En 1992, il a été nommé aux Golden Globes dans la catégorie « Meilleur film étranger »

Bande-annonce vidéo

Voici quelques images de votre film….

« Madame Bovary » vous donne rendez-vous cet après-midi dès 13h55 sur France 2.

