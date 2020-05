Danse avec les Stars : Karine Ferri confirme qu’elle sera là

4.7 ( 15 )



ANNONCES





La prochaine saison de « Danse avec les Stars » aura bien lieu à l’automne, malgré des audiences en berne l’an dernier. Et contrairement à ce qu’annonçait Benjamin Castaldi dans « Touche pas à mon poste » il y a quelques semaines, non Karine Ferri n’est pas virée de TF1 et elle sera bien toujours aux côtés de Camille Combal sur DALS.

En effet, l’animatrice a confirmé qu’elle serait bien toujours présente sur « Danse avec les Stars » la saison prochaine et qu’elle aurait même un nouveau rôle.



ANNONCES





« Je vous confirme que je serai présente. J’aurai un nouveau rôle mais je ne peux pas en dire plus que car les équipes sont en réflexion actuellement » a annoncé Karine Ferri dans une interview pour Télé Star.

Elle est également revenue sur les rumeurs la concernant et on imagine qu’elle vise TPMP et la fausse information annoncée par Benjamin Castaldi le mois dernier.



ANNONCES





« C’est le drame de ma vie, ces rumeurs malveillantes incessantes. Surtout en période de confinement où tant de choses vraiment graves se passent… Il faut avoir les reins solides et être bien entourée » a-t-elle confié.

Rappelons qu’après avoir participé en tant que candidate, Karine Ferri co-anime « Danse avec les Stars » depuis trois ans.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.7 / 5. Nombre de notes : 15 Aucune note

LIENS SPONSORISES