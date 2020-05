Demain nous appartient : à la reprise de la diffusion, la nouvelle intrigue « ne laissera personne indifférent »

4.4 ( 32 )



Demain nous appartient infos DNA reprise diffusion – C’est dans quelques semaines maintenant que la diffusion de la série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient » devrait reprendre, certainement début juin si les tournages peuvent reprendre. Et on peut dire qu’une intrigue forte vous attend à la reprise de la diffusion !

En effet, lors du dernier épisode inédit diffusé sur TF1 en mars dernier, on a pu voir le personnage d’Amanda être victime d’une terrible agression. On découvrait la jeune femme en larmes en comprenant ce qui lui était arrivé…



La nouvelle intrigue va tourner autour de son personnage et du prédateur qui rode à Sète. On peut même vous dire que Tristan, le patron du Spoon, va être soupçonné !

Dans une interview pour Allociné, Marion Christmann, qui incarne le personnage d’Amanda, nous en dit plus sur cette nouvelle intrigue de « Demain nous appartient ».



« Cette prochaine intrigue va tourner autour du rôle d’Amanda mais pas que. Et promet de belles et fortes émotions ! Je crois que ça ne laissera personne indifférent car cette intrigue est très bien traitée et tout le monde peut s’y retrouver à un moment ou un autre. Ce que je peux vous dire, c’est que mon personnage va vivre de grands bouleversements, et qu’en plus personne (ou presque personne) ne la croira. » a expliqué l’actrice.

« Il y aura beaucoup de rebondissements, c’est vraiment très bien ficelé. Je peux aussi vous dire que j’ai énormément tourné avec Luce Mouchel que j’adore ! Un vrai coup de foudre, ça a tout de suite matché entre nous. J’ai hâte de vous faire découvrir notre sacré duo transgénérationnel ! »

Quant à la reprise de la diffusion des inédits de DNA, elle devrait avoir lieu dès la reprise des tournages car TF1 a gardé assez d’épisodes en stock.

« Nous avons du stock et quand les tournages reprendront, nous aurons la capacité de réalimenter la grille assez vite (…) Encore faut-il qu’ils puissent reprendre » a déclaré Ara Aprikian le directeur général chargé des contenus du groupe TF1, au Figaro.

