(Re)découvrez « Gravity » avec Sandra Bullock et George Clooney ce soir sur TMC

« Gravity » est en mode rediffusion ce soir sur TMC. Si vous ne l’avez pas encore vu, c’est l’occasion ou jamais. Signé Alfonso Cuarón, ce film de science-fiction en scène Sandra Bullock et George Clooney qui vont se retrouver seuls dans l’espace, comme abandonnés de tous…



Pour le voir ou le revoir, rendez-vous dès 21h15 sur la chaîne ou en streaming vidéo via la fonction direct de MYTF1/TMC.

« Gravity » en quelques lignes

Dans le cadre du programme Explorer, le docteur Ryan Stone, une brillante ingénieure médicale, effectue sa première expédition spatiale aux côtés d’un astronaute chevronné, Matt Kowalsky. Alors qu’ils effectuent une banale mission de contrôle sur le téléscope spatial Hubble, des débris en orbite s’abattent sur eux et pulvérisent la navette. Stone et Kowalsky se retrouvent alors seuls dans l’espace, abandonnés à leur propre sort. En dérive dans l’immensité de l’espace, ils vont devoir résister à la panique et apprendre à se faire confiance pour survivre et tenter de trouver un moyen de rentrer sur Terre malgré un niveau d’oxygène qui s’épuise dangereusement vite…

Le saviez-vous ?

Auréolé en 2014 d’une moisson de sept oscars – dont celui du meilleur réalisateur, des meilleurs effets visuels et de la meilleure musique de film – Gravity a été salué comme l’une des expériences immersives les plus réussies du cinéma contemporain, dans la lignée de Burried de Rodrigo Cortés. Par un habile jeu de caméra et une maîtrise particulière du son, Cuarón a réussi l’exploit d’offrir aux spectateurs de ce film ultra-sensoriel l’impression d’évoluer aux côtés des astronautes. Cette expérience cinématographique inédite a valu au réalisateur de nombreux éloges, dont ceux du mythique réalisateur d’Aliens, James Cameron, qui a estimé dans une interview accordée à Variety en 2013 que Gravity était le meilleur film spatial jamais réalisé.



Pour ce huis clos hors normes, Cuarón a fait appel à deux monstres du cinéma hollywoodien : Sandra Bullock et George Clooney. Le comédien est actuellement en plein tournage de son prochain long métrage, Suburbicon, écrit par ses complices depuis plusieurs années, les frères Coen. Pour son 6e film en tant que réalisateur, Clooney réunit à l’écran Matt Damon, Julianne Moore, Woody Harrelson et Josh Brolin. Il retrouvera prochainement Sandra Bullock sur le tournage de Ocean’s Eight, remake féminin de Ocean’s Eleven, aux côtés de Cate Blanchett, Anne Hathaway ou encore Rihanna.

Vidéo

Et comme souvent on termine avec les images. (Re)découvrez la bande-annonce officielle…

« Gravity » avec Sandra Bullock et George Clooney c’est ce soir dès 21h15 sur TMC.

