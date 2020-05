« TPMP » ne reviendra pas le 11 mai et sera remplacé par « C QUE DU KIF »

4.5 ( 15 )



Non « TPMP » ne reviendra pas le 11 mai prochain sur C8. Via un communiqué de presse envoyé aux rédactions, la chaîne a annoncé que l’émission « C QUE DU KIF » prendrait le relais ! Rendez-vous pour la première ce lundi 11 mai 2020 dès 18H45 sur C8 ou en streaming vidéo et replay sur MYCANAL.



« TPMP » remplacé par « C QUE DU KIF »

Mais « C QUE DU KIF » c’est quoi ? En voici la présentation officielle de la chaîne….

Après vous avoir accompagné durant tout le confinement, Cyril sera de retour en plateau avec une émission 100% kif. Entouré de ses chroniqueurs, ils reviendront sur toutes les actus médias et insolites. Et pour encore plus « kifer », Baba vous a préparé des nouveautés.

Alors, quel chroniqueur remportera les Babalympiades ? Qui sera le champion de la Darka ? Qui va perdre sa place ? Des jeux, de l’actu et surtout de la Darka, bref, vous allez voir « C que du kif ». Toutes les mesures de sécurité sanitaires seront respectées sur le plateau.



L’émission se déclinera en 3 parties :

– « C QUE DU KIF : darka » de 18h45 à 19h35

– « C QUE DU KIF : première partie » de 19H35 à 20h40

– « C QUE DU KIF : seconde partie » de 20h40 à 21h15

