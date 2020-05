« N’oubliez pas les paroles » du 13 mai : 30.000 euros de plus pour Maureen et un public un peu particulier (vidéo)

4.5 ( 10 )



« N’oubliez pas les paroles » du 13 mai 2020. Le beau début de parcours de Maureen dans « N’oubliez pas les paroles » s’est poursuivi ce soir, et pas qu’un peu. Pas de moins de 30.000 euros de plus pour cette seule soirée.



Alors qu’hier Maureen n’a pas remporté le moindre centime, elle s’est particulièrement bien rattrapée ce soir.

Victoire à 10.000 euros dans le premier numéro et carton plein dans le second avec 20.000 euros de plus.



Nombre de victoires : 9

Gains du jour : 30.000 euros

Total des gains : 62.000 euros

Si Maureen est encore loin du classement des 16 plus grands maestros de l’histoire de NOPLP , elle en prend le chemin. Il lui faudra toutefois confirmer cet excellent démarrage.

Un public un peu spécial

Mais les fidèles du jeu auront surtout remarqué le public un peu spécial de ce soir. Quelques rares spectateurs tous masqués, des mannequins, des ballons et des téléspectateurs en visio ont remplacé le public habituel.

Objectif, mais vous l’aurez compris : respecter les règles sanitaires liées au covid-19 avec le respect des gestes barrière et la distanciation sociale

« N’oubliez pas les paroles » vidéo

Vous n’y étiez pas ? Rattrapez-vous sans plus attendre grâce au replay intégral disponible sur France.TV durant 7 jours.

Et sinon nous vous proposons de découvrir la fin de la seconde émission de ce soir…. ce moment précis où Maureen a fait un carton grâce à sa victoire à 20.000 euros.

« N’oubliez pas les paroles » revient demain dès 18h40 sur France 2 et France.TV

