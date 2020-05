« Top Chef » du 13 mai 2020 : un candidat éliminé ce soir ? Qui seront les qualifiés pour les demi-finales (+ épreuves)

4.9 ( 8 )



« Top Chef » du 13 mai 2020. Votre concours culinaire « Top Chef » vous donne rendez-vous ce soir dès 21h05 sur M6 et en replay streaming sur 6PLAY pour l’épisode n°13. Mais ce soir la compétition monte d’un cran ! Place en effet aux quarts de finale !



Pour cette 13eme saison de concours pour les 4 candidats encore en lice, c’est un véritable marathon culinaire qui les attends. Chaque victoire leur permettra en effet de décrocher un pass mais attention pour accéder aux demi-finales 2 pass seront nécessaires.

« Top Chef » du 13 mai 2020 : les épreuves

Le brûlé par Éric Frechon, chef 3 étoile, MOF

Pour décrocher le premier pass, une épreuve événement puisque pour la première fois dans l’histoire du concours, nous recevons le chef triplement étoilé et meilleur ouvrier de France : Éric Frechon. À la tête d’un célèbre palace parisien depuis 20 ans, il a été le premier à oser servir à une table gastronomique un plat brûlé. Les candidats vont devoir trouver comment l’étonner sur son propre terrain en créant un plat autour d’un élément brûlé. Ils ne devront pas hésiter à casser les codes et à prendre des risques…



La sauce par Yannick Alléno, chef 9 étoiles

Pour la seconde épreuve, les candidats seront épaulés par un chef d’exception, grand habitué de Top Chef : Yannick Alléno.

Et cette année, le chef aux 9 étoiles a imaginé une épreuve inédite. Il demandera aux candidats de le convaincre avec… une sauce ! Chacun devra réaliser un plat accompagné d’une sauce d’exception. Mais attention, dans un premier temps, le chef ne dégustera que les sauces et s’il n’est pas convaincu leur plat ne sera pas dégusté. Connu pour sa rigueur et son exigence, Yannick Alléno ne dérogera pas à la règle cette année.

Vidéo

On vous propose quelques images de votre émission de ce soir….

"C'est simple, je veux partir sur un sandwich merguez-moutarde" 🌭🤔😂

Adrien va-t-il reprendre ses esprits pour convaincre le chef @EricFrechon ? Réponse ce soir à 21:05 dans #TopChef pic.twitter.com/PnO64rarPE — M6 (@M6) May 13, 2020

Si cette vidéo ne s’affiche pas sur votre écran, retrouvez-là sur le compte Twitter de la chaîne.

Alors qui décrochera un pass lors de cette première manche des quarts de finale ? Un candidat parviendra-t-il déjà à se qualifier pour les demi-finales ?

