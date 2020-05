« Harry Potter et le prince de sang mêlé » : 5 choses à savoir sur le film de TF1 ce soir

4.9 ( 11 )



« Harry Potter et le prince de sang mêlé » de David Yates est le sixième volet de la série de films Harry Potter. Et il est en mode rediffusion ce soir dès 21h05 sur TF1 ou en streaming vidéo via la fonction direct de MYTF1. Et ça sent encore le carton d’audience pour la chaîne !



Au casting bien sûr Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, Michael Gambon ou bien encore Alan Rickman.

« Harry Potter et le prince de sang mêlé » : votre film

Début de l’histoire…. Alors qu’Harry Potter débute sa sixième année à l’école des sorciers, il découvre un mystérieux grimoire sur lequel est inscrit « ce livre appartient au prince de sang-mêlé ». C’est ainsi qu’Harry en apprend plus sur le sombre passé de Voldemort…



Voldemort semble désormais régner en maître sur le monde des Moldus et avoir la main mise sur l’univers de la sorcellerie. Poudlard n’est plus un havre de paix et le danger est partout. Pourtant, Dumbledore est déterminé à préparer Harry pour son ultime combat. Ensemble, ils tentent de mettre à jour les points faibles de Voldemort pour mieux le combattre. Pour ce faire, Dumbledore manipule son ancien collègue, le professeur Horace Slughorn, car il pense qu’il détient des informations capitales sur le jeune Voldemort…

5 choses à savoir sur votre film

– Gros succès en salles, le film a généré 934 millions de dollars de recettes à travers le monde, soit le deuxième plus gros succès de 2009. En France plus de 6 millions d’entrées ont été comptabilisées.

– La sortie du film était initialement programmée pour novembre 2008. Il n’est finalement sorti en salles qu’en juillet 2009

– C’est en plein tournage du film que les fans ont découvert en libraires le septième et ultime tome de la saga « Harry Potter et les Reliques de la Mort »

– Robert Knox (Marcus Belby dans le film, ndrl) a perdu la vie quelques semaines seulement après la fin du tournage. Âgé d’à peine 18 ans, il a tenté de protéger son frère entraîné dans une bagarre. Il a été poignardé à mort.

– Le film a été récompensé du Teen Choice Awards du meilleur film d’action/aventure de l’été 2009. Quant à Tom Felton, il a reçu le MTV Movie Awards du meilleur méchant

Nouveau carton d’audience en vue pour Harry Potter ?

Depuis plusieurs semaines les films de la saga « Harry Potter » permettent à TF1 d’écraser la concurrence. La semaine dernière « Harry Potter et et l’ordre du Phénix » a ainsi convaincu 6.87 millions de moldus, soit 27.4% du public présent devant son poste de télévision.

Bande-annonce officielle

Voici la bande-annonce officielle de votre film tel que proposée par la Warner Bros

« Harry Potter et le prince de sang mêlé » c’est à ne pas manquer sous aucun prétexte ce soir dès 21h05 sur TF1 et MYTF1.

