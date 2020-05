« Maigret et l’affaire Saint-Fiacre » cet après-midi sur France 3

4.5 ( 8 )



« Maigret et l’affaire Saint-Fiacre » au programme TV de votre après-midi du mardi 19 mai 2020. Nouveau grand classique du cinéma issu de notre patrimoine, retrouvez dès 13h50 le film de Jean Delannoy « Maigret et l’affaire Saint-Fiacre » avec Jean Gabin, Michel Auclair et Robert Hirsch. À voir également en streaming vidéo sur France.TV (fonction direct).



« Maigret et l’affaire Saint-Fiacre » : votre film

Le synopsis de votre film : A Moulins, le commissaire Maigret répond à l’appel de la comtesse de Saint-Fiacre qui a reçu une lettre anonyme lui annonçant sa mort prochaine. Le lendemain, au cours de l’office des Cendres, elle succombe à une crise cardiaque. Maigret fait la connaissance des personnes qui vivaient autour de la châtelaine…

Le saviez-vous ?

– Ni Jean Delannoy (le réalisateur, ndrl) ni Jean Gabin ne voulaient de ce second film après « Maigret tend un piège ». Malgré un beau succès en salles, ils y étaient tous les deux opposés. Les producteurs auron su trouver les mots pour les convaincre.

– Le village de Saint-Fiacre est inspiré de celui de Paray-le-Frésil. C’est dans ce château que Simenon créa précisément le personnage de Maigret



– L’arrivée de Maigret à Moulins a été en fait filméé à la gare de Vaux-sur-Seine en banlieue parisienne.

« Maigret et l’affaire Saint-Fiacre » c’est cet après-midi sur France 3 et France.TV dès 13h50.

