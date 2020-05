Koh-Lanta : un aventurier menacé et placé sous surveillance des gendarmes

4.6 ( 10 )



Décidément, la saison actuelle de Koh-Lanta est plus que jamais marquée par la haine des internautes et leurs vives réactions envers les aventuriers qu’ils n’apprécient pas ! Après Ahmad et Inès qui ont été victimes de menaces de mort il y a quelques semaines, voilà qu’un autre aventurier de « Koh-Lanta : l’île des héros » a reçu des menaces et il a même été placé sous surveillance policière.

Il s’agit de Régis, responsable de l’élimination de Jessica il y a près de deux semaines lors du dernier conseil diffusé sur TF1.



Et cette fois, les menaces reçues par Régis sont d’une violence incroyable, comme il l’a lui-même confié dans une interview pour Télé Loisirs.

« Je reçois des menaces incitant à égorger et violer mes enfants, des appels à passage à tabac de mon fils de 12 ans en précisant le lieu de son collège, je ne l’accepterai jamais » a déclaré Régis.



« C’est intolérable et c’est un véritable drame à vivre au quotidien. Je n’ai pas sollicité de protection policière, mais les gendarmes sont au courant de la situation. Du coup, leurs rondes sont un peu plus fréquentes autour de mon domicile. Les gens ont peut-être besoin d’avoir un méchant et c’est à moi de remplir ce rôle » a-t-il expliqué.

Retrouvez un nouvel épisode inédit mais raccourci de Koh-Lanta vendredi soir à 21h05 sur TF1. Vous découvrirez la toute dernière épreuve d’immunité de la saison !

