« Joséphine ange gardien » du 5 mai : vos deux épisodes d’aujourd’hui sur TF1

« Joséphine ange gardien » du 5 mai 2020. Comme chaque jour désormais « Joséphine ange gardien » vous donne rendez-vous aujourd’hui pour deux épisodes en rediffusion. Alors branchez-vous dès 13H50 sur TF1, juste après le JT de 13 heures. Retrouvez également ces épisodes en streaming vidéo et replay sur MYTF1.



Deux épisodes au programme cet après-midi : « Pour vie » dès 13h50 puis « Le Cirque Borelli » dès 15h30.

« Joséphine ange gardien » du 5 mai 2020 : vos deux épisodes du jour

Pour la vie

Avec Camille, sa première cliente, Joséphine doit photographier et filmer un mariage. Elles sont engagées pour passer tout le week-end avec les mariés. En arrivant, Camille découvre qui est l’heureux élu, un certain Hugo. Elle veut aussitôt faire demi-tour. Joséphine comprend qu’elle le connaît. Et pour cause, Camille a failli l’épouser il y a cinq ans, mais Camille a mystérieusement disparu la veille de la cérémonie. Loin d’être au bout de ses peines, Joséphine découvre qu’elle a une seconde cliente : Elisa, la jeune mariée. Etant donné que Camille a encore des sentiments pour Hugo, Joséphine comprend qu’elle va devoir jouer les équilibristes entre ses deux clientes. Et comme si ça ne suffisait pas, elle doit aussi aider Germain, le père d’Hugo, qui s’improvise cleptomane dans le château où se déroule le mariage !



Le cirque Borelli

Joséphine arrive au moment où le Cirque Borelli investit un terrain vague pour y monter son chapiteau. Son client n’est autre que Jules Borelli. C’est lui qui dirige le cirque. Joséphine ne tarde pas identifier son problème. Trapéziste de talent, il est aujourd’hui traumatisé par l’accident qui a coûté la vie de son père. Depuis, il refuse de monter sur un trapèze. Joséphine doit l’aider à surmonter ses peurs… Mais un autre problème apparaît : le cirque est victime de mystérieux accidents. Il paraît difficile de croire à la seule malchance. Mais qui veut s’en prendre au cirque Borelli et pourquoi ? Pour Joséphine, cette mission risque de ne pas être de tout repos…

Retrouvez « Joséphine ange gardien » dès 13h50 sur TF1 et MYTF1.

