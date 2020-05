4.5 ( 13 )



Mauvaise nouvelle pour les fans des séries quotidiennes de France Télévision « Plus belle la vie » et « Un si grand soleil ». Alors que beaucoup espéraient un retour de la diffusion d’épisodes inédits avant l’été, voilà qu’un dirigeant de France Télévisions s’est exprimé dans les colonnes du Parisien et on peut dire qu’il est pessimiste !

En effet, Takis Candilis, bras droit de Delphine Ernotte-Cunci, a affirmé espérer un retour des deux feuilletons quotidien… en septembre !



« Les feuilletons seront les premiers à revenir à l’antenne, j’espère en septembre » a-t-il affirmé alors que la reprise des tournages est encore incertaine.

La déclaration est tout de même étonnante concernant « Un si grand soleil », le feuilleton de France 2 ayant été le premier à voir sa diffusion interrompue et sachant que la production compte une vingtaine d’épisodes inédits en stock.



Rien à voir avec « Plus belle la vie » puisque France 3 avait choisi d’aller au bout du stock d’inédits, que la chaîne a diffusé sans interruption jusqu’au vendredi 1 mai. Rappelons que depuis lundi, PBLV est passée en mode rediffusions avec deux épisodes à la suite dès 20h15.

