« La chanson secrète » du 9 mai 2020 : les invités de Nikos Aliagas ce soir (vidéo)

5 ( 2 )



« La chanson secrète » du 9 mai 2020. Ce soir, en lieu et place de « The Voice », retrouvez l’ami Nikos Aliagas pour un numéro de son émission « La chanson secrète ». Rendez-vous dès 21h05 sur TF1 ou en replay et streaming vidéo sur MYTF1.



Le principe, vous le connaissez déjà : des personnalités acceptent de se laisser totalement surprendre, émouvoir, parfois même déstabiliser par une une chanson revisitée et réinterprétée par un autre artiste.

Beaucoup d’émotions ce soir encore avec quelques-uns des meilleurs moments du programme…



« La chanson secrète » du 9 mai 2020 : les invités

Voici la liste des invités de ce soir : Jarry, Jean-Luc Reichmann, Mika, Kev Adams, Vitaa, Pascal Obispo, Claudio Capéo, Isabelle Nanty, Marc Lavoine.

Ces neuf artistes ne savent rien de ce qui va se passer pour eux ! Ils ont accepté de jouer le jeu, de se laisser totalement surprendre, émouvoir, parfois même déstabiliser car ils vont découvrir en même temps que les téléspectateurs une surprise : une chanson qui leur rappelle un souvenir important de leur vie revisitée et réinterprétée par un artiste.

Les téléspectateurs seront aux premières loges pour vivre ces moments d’intimité musicale rare.

Et, en bonus, de nombreux invités inattendus et des proches de l’artiste assis dans le fauteuil viendront l’émouvoir.

Vidéo

On vous propose de (re)voir une séquence de l’émission. C’était avec l’animateur des 12 coups de midi, Monsieur Jean-Luc Reichmann

Une surprise de taille pour @JL_Reichmann, totalement bouleversé par sa chanson secrète 😢

Un très fort instant d'émotion dans #LaChansonSecrète présentée par @NikosAliagas. pic.twitter.com/t2GynCWxTW — TF1 (@TF1) September 11, 2019

« La chanson secrète » revient ce soir dès 21h05 sur TF1 et MYTF1.

