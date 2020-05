« La grande soirée du bêtisier » ce soir sur France 2 avec Bruno Guillon

4.6 ( 17 )



« La grande soirée du bêtisier » est le programme anti-morosité par excellence. Et il est à suivre ce soir dès 21 heures sur France 2 mais aussi bien sûr en streaming vidéo et replay sur France.TV



Au programme télé de votre soirée plus de deux heures et demi d’images hilarantes… Bref un moyen comme un autre de passer cette avant-dernière soirée de confinement dans la bonne humeur.

« La grande soirée du bêtisier » : et avec…

« La grande soirée du bêtisier » c’est notamment :



le meilleur des fous rires, les lapsus les plus embarrassants, des stars qui dérapent, les candidats des jeux les plus fous, le plus drôle de vos journaux régionaux, le meilleur de la Belgique ou bien encore les bêtisiers exclusifs de vos séries préférées.

Et surtout la présence (parfois bien involontaire) de toutes les stars de France TV de Sophie Davant à Anne Elizabeth Lemoine en passant par Stéphane Bern, Nagui ou Laurent Ruquier.

Une soirée placée sous le signe du rire et de la bonne humeur orchestrée par le maestro Bruno Guillon ! Rendez-vous ce soir dès 21 heures sur France 2 et France.TV

