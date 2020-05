Les « 12 coups de midi » : dernière émission avant la reprise des tournages et le retour d’Éric

5 ( 2 )



Les « 12 coups de midi ». Aujourd’hui, dimanche 10 mai 2020, vous avez vu ou revu la dernière émission des « Douze coups de midi » avant la reprise des tournages prévue demain, lundi 11 mai 2020. Une reprise des tournages sans public mais avec le retour d’Éric sur Paris qui devrait y rester jusqu’à son élimination. Rappelons pour la petite histoire qu’il ne devrait pas y avoir de public avant le mois de septembre.



Pour autant ne croyez que cette reprise des tournages soit synonyme de retour d’émissions inédites sur TF1. Demain c’est une encore une rediffusion de votre jeu préféré qui vous sera proposée dès 12 heures sur la chaîne ou sur MYTF1 (streaming vidéo et replay).

Plusieurs jours sont en effet nécessaires aux équipes de production pour procéder au montage des nouvelles émissions qui seront tournées à compter de demain. Il vous faudra donc vous armer d’un peu de patience avant que la chaîne ne soit en mesure de nous proposer de l’inédit, plusieurs jours donc avant que nous ne retrouvions enfin Éric.



Un Éric serein, apaisé mais un peu moins préparé. Et oui ce dernier a confié Télé Star que le confinement avait un peu bouleversé son train-train quotidien. Désormais notre dessinateur-projecteur en bâtiment travaille à distance et a vu son emploi du temps chamboulé. « Je ne bénéficie plus de mes deux heures quotidienne pour approfondir ma culture générale » a t-il déclaré au magazine Télé Star. Et si cette pause « forcée » le faisait trébucher et ruinait toutes ses chances de devenir le n°1 toutes catégories ?

Les « 12 coups de midi » : sinon aujourd’hui…

Sinon aujourd’hui, on continuait donc à suivre le parcours de Paul. En ce dimanche il a remporté la somme de 2.000 euros à partager, dont 1.000 sont allés gonfler le montant de sa cagnotte.

Du côté de l’étoile mystérieuse, et face à des indices particulièrement tirés par les cheveux, Paul a proposé le nom de Jackie Chan.

Rappel des indices : le Monastère de Kilmacduagh en photo de fond (Irlande, ndrl); un éléphant; une lanterne chinoise; une couronne; une statuette de type TOTEM, un avion de chasse.

L’indice que Stars-actu.fr vous offre : il s’agit d’un acteur américain dont le chapeau est fort célèbre.

Les « 12 coups de midi » : à partir de quelle date TF1 diffusera ces émissions inédites ?

En règle générale pas moins de 5 numéros des « Douze coups de midi » sont tournés chaque jour. Un rythme effréné et parfois épuisant pour les équipes comme pour les maîtres de midi, enfin ceux qui restent longtemps.

Les nouvelles règles sanitaires qui vont être mises en place pour assurer la protection des candidats et des équipes vont-elles ralentir cette cadence ? Pour l’instant nul ne sait même si on imagine qu’il faudra un peu de temps pour que cette nouvelle mécanique se mette en place.

Notez que TF1 n’a pas encore officiellement annoncé de date pour la diffusion de ces émissions inédites. Comptez bien sûr sur nous pour vous la communiquer au plus vite.

Et en attendant Jean-Luc Reichmann…

En attendant la reprise du taff, Jean-Luc Reichmann en a profité pour faire la fête lors de la dernière fièvre confinée du Samedi soir …

Si cette vidéo ne s’affiche pas sur votre écran, retrouvez-là sur le compte Instagram de Jean-Luc Reichmann.

En attendant retrouvez « Les 12 coups de midi » en mode rediffusion ce lundi 11 mai 2020 à partir de 12 heures sur TF1 et MYTF1.

