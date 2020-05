Les « 12 coups de midi » : Éric bien parti pour remplacer Christian Quesada ?

4.3 ( 6 )



ANNONCES





Les « 12 coups de midi » résonnent chaque jour sur TF1 dès 12 heures. En version déconfinement le jeu de Jean-Luc Reichmann est proposé sans public depuis près d’une semaine maintenant. Et si l’ambiance n’est plus tout à fait le même – c’est même un brin tristounet – c’est le parcours d’Éric qui retient surtout l’attention.



ANNONCES





Il faut dire que l’ambition du plus grand champion en terme de gains est énorme : devenir le n°1 en nombre de participations et faire ainsi tomber aux « oubliettes » l’actuel leader du classement à savoir Christian Quesada.

Et selon les dernières rumeurs en date, il semble assez bien parti pour cela. Si pour l’instant il n’en est qu’à sa 167ème participation (inclus l’émission de ce lundi 18 mai 2020), il serait actuellement toujours en course alors que toutes les émissions jusqu’au 31 mai 2020 inclus ont maintenant été enregistrées.



ANNONCES





Aujourd’hui vont se dérouler les enregistrements des 5 premiers jours de juin…

Les « 12 coups de midi » : et sinon…

Si vous n’étiez pas devant votre écran de télévision hier, notez qu’Éric a donc encore gagné. Mais à peine 500 euros sont venus gonfler le montant de sa cagnotte qui reste toutefois la plus élevée de toute l’histoire du jeu avec 824.294 euros de gains de gains et de cadeaux dont plus de 550.000 de cash !

Du côté de l’étoile mystérieuse, absolument rien de nouveau par rapport à la veille. On a toujours l’image d’un lac gelé (du côté de l’Ukraine), un microscope, une cage à oiseaux et un micro.

Hier Éric a proposé sans succès le nom de Macha Méril. Avant elle il avait pensé à : Zlatan Ibrahimović, Victoria Silvstedt, Céline Dion, Neneh Cherry, Dolph Lundgren, Lisa Kuddrow, Alain Chabat, Michel Drucker, Michel Polnareff, Sylvester Stallone, William Shatner et Matt Czuchry.

🍔 Et vous ⁉️… Qu’est-ce qui vous a manqué le plus pendant le confinement ⁉️ … 😂 🍔 👶 Rendez-vous à Midiiii 🌟 @TF1 @EndemolShineFr pic.twitter.com/S4kG4g2jGj — Jean-Luc Reichmann (@JL_Reichmann) May 16, 2020

Alors Éric va t-il ou pas devenir le n°1 toutes catégories du jeu le plus populaire de télévision ? Pour le savoir rendez-vous tous les jours dès 12 heures sur TF1 et sur MYTF1 pour « Les 12 coups de midi ».

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.3 / 5. Nombre de notes : 6 Aucune note

LIENS SPONSORISES