« Tous en cuisine » du 18 mai 2020 : ingrédients et ustensiles pour les deux recettes de ce soir

« Tous en cuisine » du 18 mai 2020. Aujourd’hui c’est lundi ! Et le lundi ça repart pour 5 jours de « Tous en cuisine » en direct avec Cyril Lignac. Pour cette première de la semaine, rendez-vous bien sûr sur M6 dès 18h45, en live, direct et streaming vidéo sur 6play (fonction direct) puis en repaly sur la page dédiée de 6play.



Et comme chaque jour nous vous proposons de découvrir les ingrédients et ustensiles qui vous seront nécessaires pour réaliser les deux recettes du jour.

Pour rappel : Tous les jours, Cyril Lignac cuisine en direct de chez lui, des recettes simples et efficaces que tout le monde peut reproduire temps réel avec lui. Jérôme Anthony, est le monsieur tout le monde et fait lui aussi la recette en parallèle. C’est aussi le cas d’invités et de familles réparties aux 4 coins de la France.

« Tous en cuisine » du 18 mai 2020 : pour les recettes de ce soir

Les recettes de ce soir :



– GUACAMOLE ÉPICÉ

– BOUILLON DE NOUILLES, ŒUF ET LARD

GUACAMOLE ÉPICÉ

200g d’avocat

100g de petits pois congelés maison

10g de feuilles de coriandre lavées et bien séchées

9g de piment d’Espelette ou autre

1 zeste de citron vert entier

40g de jus de citron vert

Tabasco vert

Tacos (facultatif)

Graines de tournesol et de courges

sel fin et poivre du moulin

Ustensiles

1 blendeur + 1 maryse

BOUILLON DE NOUILLES, ŒUF ET LARD

Ingrédients pour 4 personnes

4 tranches de lard paysan épaisses de 1 cm

240g de nouilles de blé ou spaghettini pour 4 personnes

200g de shiitake ou champignons de paris lavés et taillés en escalope

10cl de bouillon cube

40g de vinaigre de riz

40g de vin blanc

1 pincée de sucre

240g de sauce soja

100g de gingembre épluché et haché

1 gousse d’ail épluchée et dégermée

3 oignons nouveau lavée et émincée finement

4 œufs

30g de beurre demi sel

huile d’olive

sel fin et poivre du moulin / sucre

Ustensiles

1 casserole + 1 fouet

1 casserole + 1 écumoire + 1 saladier

1 poêle + 1 pince

1 casserole + 1 pince à pâte + 1 saladier

1 planche + 1 couteau

N’oubliez pasque les différentes étapes de la recette seront ensuite disponibles sur les réseaux sociaux et notamment sur :

>>> Toutes les recettes de la semaine sont disponibles ICI.

« Tous en cuisine » c’est ce soir dès 18h45 avec Cyril Lignac, Jérôme Anthony et leur(s) invité(s) sur M6 et 6Play.

