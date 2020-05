4.6 ( 25 )



« Les 12 coups de midi » : Éric va t-il ou pas revenir sur le devant de la scène et tenter de conserver son titre de maître de midi ? Cette question vous continuez à être nombreux à vous la poser depuis que l’émission est en mode rediffusion. Et oui c’est le cas depuis le 29 avril dernier.



– D’abord parce que, même si les enregistrements reprennent la semaine prochaine, Éric est plus de 100 kilomètres des studios;

– Ensuite parce qu’il y a une rumeur qui sous entend que le champion aurait peur de revenir sur Paris où le Covid-19 s’en donne malheureusement à coeur joie. Peur d’attraper le virus et donc de pouvoir le transmettre ensuite à sa famille.

« Les 12 coups de midi » : Éric prêt à abandonner par peur du Covid-19 ?

Prenons les choses dans l’ordre et faisons donc un petit point.



Comme nous vous l’avons indiqué hier, Éric devrait à priori pouvoir bénéficier d’une dérogation et donc reprendre sa place. Pour plus d’infos >>> c’est par ici que ça se passe !

Quant à la rumeur véhiculée par les réseaux sociaux et selon laquelle il serait prêt à abandonner, elle semble quand même peu fondée. Pourquoi ? Et bien parce qu’il n’y a pas si longtemps, Éric a fait savoir qu’il n’avait nullement l’intention d’abandonner le jeu. Il aurait d’ailleurs la ferme intention d’aller chercher le record de Christian Quesada et ses 193 participations. Si Éric l’a déjà dépassé en terme de gains, il lui faudra 34 participations supplémentaires pour devenir le n°1 toutes catégories.

Notez que cette rumeur est partie du Chasseur d’Étoile de Youtube qui dit avoir reçu un message envoyé par le mari d’une collègue de travail de la femme d’Éric.

Et sinon…

Toujours en mode rediffusion, notez que les fidèles du jeu ont encore eu droit aujourd’hui à la suite du parcours de Paul.

Pas grand chose à signaler aujourd’hui puisqu’il n’a pas remporté le moindre centime et qu’il est resté impuissant face à l’étoile mystérieuse. Notez qu’un avion de chasse a bien fait son apparition du côté des indices en raison des films de guerre tournés par l’acteur américain que nous recherchons.

Indice cadeau : il porte bien le chapeau

En attendant d’en savoir plus sur le retour des inédits des « Les 12 coups de midi », et dans l’attente d’une confirmation du retour d’Éric, retrouvez votre jeu en mode rediffusion demain dès 12 heures sur TF1 et en replay et streaming sur MYTF1.

