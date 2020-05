« Les 12 coups de midi » : pas d’élimination d’Éric avant fin juin ? L’étoile mystérieuse trouvée d’ici ce week-end ?

4.6 ( 12 )



« Les 12 coups de midi » dernières infos. Comme chaque ou presque, Stars-Actu vous propose un petit point sur votre jeu quotidien préféré « Les Douze coups de midi ». Que retenir des dernières émissions ? À vrai dire pas grand chose : Éric continue de gagner sans faire d’éclats pour autant et l’étoile reste plus que mystérieuse mais pourrait être trouvée d’ici à la fin du week-end étant donné qu’il ne reste plus beaucoup de cases désormais.



Alors intéressons-nous d’abord à ce qui se passe autour de l’émission et surtout autour de la fameuse et supposée élimination d’ÉRIC ! Car, et cela semble désormais acquis, Éric n’a pas été éliminé du jeu. La vidéo de Jean-Luc Reichmman était donc un leurre, un énorme BUZZ qui a agité toute la toile et même tous les rédactions au point que tous les médias se sont fait l’écho de cette nouvelle qui n’en était pas une ! Amusant de constater d’ailleurs à quel point des titres censés être sérieux ont repris cette info.

Alors certes Éric est bien reparti en Bretagne pendant la pause du week-end de l’Ascension, mais selon le célèbre Chasseur d’Étoile de Youtube, il aurait bel et bien regagné Paris depuis.



Et d’affirmer qu’étant donné le rythme de tournage des émissions, et sachant qu’il était toujours en lice lors des derniers enregistrements, Éric sera encore maître de midi jusqu’à fin juin au moins, et peut-être même jusqu’à début juillet.

« Les 12 coups de midi » : et sinon…

Et sinon pas grand chose d’autre à signaler de l’émission. Hier Éric n’a remporté que 1.000 euros, somme à partager pour moitié avec la cagnotte, et est resté impuissant face à l’étoile mystérieuse en proposant le nom de l’actrice Milica Jovovitch.

Aucun nouvel indice sur l’étoile mystérieuse mais il en resterait au moins et il pourrait commencer à se dévoiler aujourd’hui ou demain…

Rappel des noms déjà proposés : Zlatan Ibrahimović, Victoria Silvstedt, Céline Dion, Neneh Cherry, Dolph Lundgren, Lisa Kuddrow, Alain Chabat, Michel Drucker, Michel Polnareff, Sylvester Stallone, William Shatner Matt Czuchry, Macha Méril, Raphaël, Leonard Nimoy, Joe Dassin, Sara Giraudeau, Serge Gainsbourg, Sacha Distel, Ashton Kutcher Olga Kurylenko, Milica Jovovitch.

Jean-Luc Reichmann sort encore le masque

Et pendant ce temps, Jean-Luc Reichmann multiplie les publications avec son masque, lui à qui on a beaucoup reproché de ne le pas le porter. Hier, mardi 26 mai, c’était pour se vanter des très bonnes audiences de l’émission. 37% de part de marché et 5.5 millions de fidèles en pointe pour l’émission de lundi. Bref de quoi lui donner la pêche pour le reste de la semaine…

Jean-Luc Reichmann bientôt remplacé à la tête de l’émission ?

Quant à la rumeur qui a enflé hier sur les réseau sociaux à propos du remplacement supposé de Jean-Luc Reichmann à la présentation du jeu, sachez qu’elle n’est absolument pas fondée. Il s’agit juste d’une boutade du jeune Redha, un sympathique candidat qui était présent dans l’émission d’hier et qui n’a pas caché ses ambitions : devenir animateur télé. « D’ici quelques années, ça sera peut-être moi à la place de Jean-Luc, on ne sait jamais. Dans une toute nouvelle formule pourquoi pas ! ».

Prochain rendez-vous avec les « Les 12 coups de midi » aujourd’hui, mercredi 27 mai 2020, dès 12 heures sur TF1 mais aussi en streaming vidéo gratuit et replay sur MYTF1 et ce durant une période de 7 jours.

