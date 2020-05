Audiences TV prime 26 mai : « Harry Potter » toujours largement en tête, « Tandem » résiste !

5 ( 6 )



Audiences TV prime 26 mai 2020. ON prend les mêmes et on recommence. Hier soir c’est le film de TF1 « Harry Potter et les Reliques de la Mort – Partie 1 » qui s’est imposé sans difficulté en tête des audiences de la première partie de soirée en réunissant 6.21 millions d’inconditionnels soit 27 % du public présent devant son poste de télévision.

Carton plein sur toutes les cibles dites commerciales avec notamment :

– 46% de pda auprès des FRDA-50ans (femmes de moins de 50 ans responsables des achats)

– 45% de pda auprès des 25-49ans

– 57% de pda auprès des 15-34ans



Audiences TV prime 26 mai 2020 : autres chiffres, autres chaînes

On retrouve ensuite France 3 et le final de la saison 4 de la série « Tandem ». 5.06 millions de fidèles et 20% de part de marché pour les 2 premiers épisodes de la soirée.

Suit France 2 et son « Rendez-vous en terre inconnue » qui avait pour invité Nawell Madani. Un voyage pour la Mongolie qui a fait rêver 3.08 millions de Français soit 12.5% des téléspectateurs.

Déception pour M6 avec la rediffusion du film de Philippe Le Guay « Les femmes du sixième étage » vu ou revu par 1.44 million de cinéphiles (pda 5.8%)/

Et notez le beau succès de 6ter avec la rediffusion du film « Le viager » de Pierre Tchernia. Emmené de main de maître par l’excellentissime Michel Serrault, il a pu compter sur 797.000 nostalgiques (pda 3.1%)

