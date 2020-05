« The Resident » du 27 mai 2020 : ce soir les deux premiers épisodes de la saison 2

5 ( 6 )



« The Resident » du 27 mai 2020. C’est parti pour la saison 2 de « The Resident », la nouvelle série médicale de TF1 qui cartonne chaque mercredi soir en première partie de soirée. Et quelque chose nous dit que le charme du beau Matt Czuchry n’est pas étranger à ce succès.



Rendez-vous dès 21h05 sur TF1 mais aussi en replay et streaming vidéo sur MYTF1.

« The Resident » du 27 mai 2020 : vos deux épisodes de ce soir

Les deux premiers épisodes inédits de la saison 2 sont donc au programme : « Panne de courant » dès 21h05 puis « Le prince et le pauvre » dès 21h55.

« Panne de courant » : Suite à une panne d’électricité, les docteurs de l’hôpital Chastain doivent redoubler d’ingéniosité pour soigner les patients, sans la précieuse aide de la technologie. L’hôpital est vite surchargé et l’équipe, débordée. Randolph ordonne que plus aucun patient ne soit admis. Conrad et Davon décident d’enfreindre cette règle pour sauver un enfant…



« Le prince et le pauvre » : Le père de Conrad, nouvellement nommé président du Conseil, réclame son avis au sujet des dépenses engendrées par le fonctionnement de l’hôpital. Randolph est contrarié de voir Conrad consulté. Une commerciale, Julian Booth, tente de promouvoir ses produits auprès du corps médical.

Quelle audience pour le lancement de la saison 2 ?

La semaine dernière « The Resident » a dominé les audiences de la soirée de mercredi en réunissant 4,27 millions de téléspectateurs, 17,4% de l’ensemble du public et 32% des femmes responsables des achats de moins de 50 ans.

Vidéo

Et ce soir l’amour devrait briller dans « The Resident ». La preuve en images…

Lancement de la saison 2 de « The Resident » , c’est ce soir dès 21h05 sur TF1 et MYTF1.

