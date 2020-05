« Secrets d’histoire » du 4 mai 2020 : ce soir sur France 3 (re)découvrez Thérèse, la petite sainte de Lisieux (vidéo)

4.3 ( 12 )

« Secrets d’histoire » du 4 mai 2020. Ce soir sur France 3 Stéphane Bern et « Secrets d’histoire » vous emmènent dans la Normandie du XIXe siècle, à la découverte de Thérèse Martin, alias sainte Thérèse de Lisieux, l’une des saintes les plus populaires de la religion catholique, connue et aimée dans le monde entier.



À suivre dès 21h05 sur France 3 ou en avant-première, replay et streaming vidéo sur France.TV.

« Secrets d’histoire » du 4 mai 2020 : sommaire, présentation

Né en 1873 à Alençon en Normandie, la petite Thérèse Martin est animée par une ambition peu commune : devenir une grande sainte… À quinze ans, elle remue ciel et terre pour entrer au carmel de Lisieux, un couvent des plus austères. Au point d’aller jusqu’à Rome, au Vatican, pour solliciter le pape en personne !



Une fois devenue religieuse, Thérèse est confrontée aux défis de la vie au sein d’une communauté cloîtrée de 26 femmes : froid, lever aux aurores, nourriture insipide, monotonie du quotidien, difficultés relationnelles avec ses compagnes…

Patiemment pourtant, sœur Thérèse trace ce qu’elle appelle sa « petite voie » : un chemin vers la sainteté fait de petits gestes d’amour très simples. Sur les conseils d’une de ses sœurs, Thérèse couche son expérience sur le papier. Sous le titre Histoire d’une âme, cette autobiographie sera vendue après sa mort à 500 millions d’exemplaires et traduite dans le monde entier !

Pourtant, au lendemain de sa mort à 24 ans de la tuberculose, Thérèse connaît une gloire immédiate et inattendue. Moins de trente ans plus tard, la petite religieuse normande est reconnue comme sainte, devenant l’un des piliers d’une foi renouvelée grâce à elle et attirant chaque année à Lisieux près de 800 000 admirateurs, catholiques ou non !

D’Alençon à Lisieux en passant par Bayeux, Paris, Bologne ou Rome, Stéphane Bern nous fait découvrir pas à pas le parcours passionnant de cette aventurière en robe de bure. Il nous ouvre sa maison d’enfance, les Buissonnets, l’extraordinaire basilique érigée après sa mort, et surtout, par une autorisation spéciale et rarissime, l’intérieur même du carmel de Lisieux, toujours en activité aujourd’hui.

Et avec la participation de…

Sœur Marie, prieure du carmel de Lisieux

Hélène Mongin, biographe

Christiane Rancé, essayiste

Henri Quantin, écrivain

Antoinette Guise-Castelnuovo, historienne

Didier-Marie Golay, frère carme et biographe

Laurence Panontin, responsable du service accueil, sanctuaire de Lisieux

Père Thierry Hénault-Morel, recteur du sanctuaire d’Alençon

Guy Fournier, diacre, sanctuaire d’Alençon

Damien Thomas, secrétaire général, sanctuaire d’Alençon

Claire Houis, directrice de la Maison des Buissonnets à Lisieux

Dominique-Marie Dauzet, chanoine Prémontré

Emmanuel Houis, secrétaire général, sanctuaire de Lisieux

Natasha St-Pier, chanteuse

Vidéo

Voici une présentation en images de votre magazine de ce soir.

🔴 Lundi à 21h05 sur @France3tv, @bernstephane vous emmène pour la première fois à la découverte de l'une des saintes les plus populaires du catholicisme : Sainte Thérèse de Lisieux ! ⛪ 👉🏻 Un numéro INÉDIT ! 🙌🏻 pic.twitter.com/ebJbGj7lag — Secrets d'Histoire (@secretshistoire) May 2, 2020

