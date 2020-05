Audiences TV prime 30 avril 2020 : « Les Visiteurs » très largement en tête (TF1), flop pour « Les 3 frères » (France 3)

5 ( 6 )



Audiences TV prime 30 avril 2020. Sans surprise le film culte de Jean-Marie Poiré « Les Visiteurs » a tout écrasé sur son passage hier soir sur TF1. Malgré un nombre incalculable de rediffusions, cette comédie portée par Jean Reno et Christian Clavier a encore amusé 7.86 millions de Français soit 29.3 % du public présent devant son poste de télévision.



Énorme carton sur le public jeune et féminin avec par exemple 35.6% de pda auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats.

Audiences TV prime 30 avril 2020 : autres chaînes

On retrouve ensuite M6 et sa série du jeudi soir « Why Women Kill ». Hier soir un seul épisode inédit au programme « Les petits mouchoirs ». Et il a pu compter sur 3.46 millions de fidèles et 12 % de part de marché sur l’ensemble du public.



France 2 complète le podium avec un nouveau numéro du magazine « Laissez-vous guider » de Stéphane Bern et Lorànt Deutsch. Hier soir la folle aventure du Paris haussmannien a convaincu 3,01 millions de personnes soit 11.6% de ceux qui avaient choisi de passer leur soirée de jeudi devant leur petit écran.

Arte est juste derrière avec le final de sa série « Dérapages », avec Eric Cantona. 1.97 million de fidèles ont regardé les deux premiers épisodes de la soirée, soit 7.1% des téléspectateurs.

Et le flop du jour est à mettre l’actif de France 3 avec la rediffusion du film « Les 3 frères, le retour ». Mal accueilli lors de sa sortie en salles, il n’a pas fait mieux à la télévision. Hier soir il n’a réuni que 1.45 million de téléspectateurs soit à peine 5.3% de part d’audience.

