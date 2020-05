« NCIS » du 1er mai 2020 : ce soir mission sous haute tension sur M6 (vidéo)

5 ( 2 )



ANNONCES





« NCIS » du 1er mai 2020. Ce soir sur M6 toujours pas d’épisode(s) inédit(s) pour la saison 17 de « NCIS : enquêtes spéciales ». Et oui c’est toujours le confinement alors vous vous contenterez de rediffusions.



ANNONCES





Rendez-vous dès 21h05 sur M6 mais aussi en replay et streaming vidéo sur la page dédiée de 6PLAY.

« NCIS » du 1er mai 2020 : les deux premiers épisodes de la soirée

Au programme pas moins de 6 épisodes à la suite dont deux épisodes de la saison 14 dont nous vous proposons un bref aperçu.

Saison 14 – épisode 19 : Les cavaliers solitaires

Lors d’une visite organisée pour des vétérans, un Caporal chargé d’accompagner l’un d’entre eux est empoisonné. Reeves est chargé de veiller sur le vétéran Henry Rogers, un témoin peu coopératif, tandis que McGee et Bishop s’intéressent à une possible liaison entre Quinn et Torres…



ANNONCES





« Il a essayé de s’échapper 4 fois en moins d’une heure » 😥

Mission sous haute tension pour le #NCIS

📺 Ce soir à 21:05 pic.twitter.com/OASLsNzXo9 — M6 (@M6) May 1, 2020

Si cette vidéo ne s’affiche pas sur votre navigateur, cliquez ICI.

Saison 14 – épisode 20 : Coup de froid

Un virus s’est propagé dans l’ordinateur d’un vice-amiral et, par extension, dans le réseau du NCIS, obligeant l’équipe à consulter un spécialiste en cybercriminalité. L’enquête prend une nouvelle tournure lorsque ce dernier est retrouvé congelé à l’azote liquide. De son côté, Quinn doit prendre du temps pour s’occuper de sa mère…

Retrouvez « NCIS » ce soir dès 21h05 sur M6 et 6play.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 2 Aucune note

LIENS SPONSORISES