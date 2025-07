Demain Nous Appartient du 9 juillet : un mort retrouvé sur la plage, qui est-ce ? (résumé + vidéo épisode 1983 en avance)

Publicité





Demain nous appartient du 9 juillet 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l'épisode 1983 de DNA – Coup de tonnerre ce soir sur la plage de la Paillote dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». Un mort est retrouvé, et Charles et Valentine savent de qui il s'agit mais ne disent rien à la police !





Un épisode inédit à suivre dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Demain nous appartient du 9 juillet 2025 – résumé de l’épisode 1983

À la Paillote, Charles confie à Victor que les réservations s’annulent depuis l’incident. Victor décide de rester ouvert avec un personnel réduit. Au Spoon, Jordan, Violette et Bastien évoquent leur frayeur. Bastien pense avoir vu un requin bleu, attiré par la nourriture. Charles demande à Valentine et Judith de filmer une story pour rassurer les clients. En tournant la vidéo, elles découvrent un cadavre derrière lui. La police est alertée.

Damien informe Aurore : l’homme, 25-30 ans, a été mordu par un requin, mais portait un jean et un t-shirt. Trois sachets de MDMA sont retrouvés sur lui. Il aurait été poignardé avant d’être jeté à l’eau entre 19h30 et 21h30. Aurore demande une reconnaissance faciale.



À la plage, Jack veut se baigner avec Manny, convaincu que le requin est parti, alors qu’il rôde encore. De son côté, Charles a menti à la police : lui et Valentine connaissaient la victime ! Mais Charles ne veut pas s’attirer d’ennuis.

Adam est bouleversé par l’incarcération de Soizic. François et Alain le soutiennent, Maud décide de l’aider. François obtient un parloir : Soizic lui déclare son amour.

Lou cherche à joindre Karim pour garder Nina. Sans réponse, elle demande à Victor qui accepte. À la plage, Martin et Raphaëlle les surprennent. Karim, finalement disponible, remercie Victor.

VIDÉO Demain nous appartient du 9 juillet – extrait de l’épisode

Demain nous appartient, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1.