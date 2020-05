Nouvel indice sur l’étoile mystérieuse des « 12 coups de midi », la dérogation accordée à Éric ne passe pas !

4.5 ( 13 )



Nouvel indice sur l’étoile mystérieuse des « 12 coups de midi ». Aujourd’hui le jeu de Jean-Luc Reichmann a permis à la fameuse étoile de midi de délivrer un nouvel indice. Il était temps ! Sinon Éric n’a que très peu brillé aujourd’hui avec seulement 500 euros de plus dans sa cagnotte et un nouvel échec face à l’étoile mystérieuse.

On vous fait un bref résumé de ce qui s’est passé aujourd’hui dans le jeu le plus populaire de la télévision.

Nouvel indice sur l’étoile mystérieuse des « 12 coups de midi »

Et on commence par l’étoile mystérieuse car c’est elle qui vous tient en haleine chaque jour et qui permet à l’émission d’atteindre des sommets. Et oui les pics d’audience sont systématiquement enregistrés en fin d’émission et donc vers 12h50.

Et cette étoile a dévoilé aujourd’hui un nouvel indice. Regardez bien en haut et à droite de l’image ci-dessous (capture écran TF1, ndrl) et vous allez apercevoir une cage à oiseaux. Forcément on pense tout de suite à Pierre Perret mais ça nous paraît trop simple, les indices dévoilés étant généralement particulièrement tirés par les cheveux.



Et cela n’a pas vraiment inspiré Éric qui a occulté ce nouvel indice en proposant le nom de Sylvester Stallone ! Pourquoi ? Et bien parce qu’il est d’origine ukrainienne de par sa mère (fond d’image), parce que son frère est chanteur (micro) et parce que sa fille a fait des études de chimie (microscope).

N’aurait-il pas vu la cage aux oiseaux ? A moins que ce nouvel indice l’ait totalement déstabilisé dans sa réflexion.

Et sinon…

Sinon retenez qu’Éric s’est contenté d’une petite victoire à 1.000 euros aujourd’hui dont seulement 500 pour sa cagnotte. À ce jour, et après 163 participations, Éric est désormais à la tête de la plus grosse cagnotte jamais remportée dans l’émission à savoir 821.794 euros.

La dérogation d’Éric passe mal

Et si Éric a des fans, il a aussi de nombreux détracteurs. Accuse t-on encore la production de le favoriser en lui donnant des questions trop faciles ? Pas cette fois…enfin pas encore depuis la reprise. Non ce qui dérange c’est la dérogation exceptionnelle dont a bénéficié Éric pour venir participer aux « 12 coups de midi ».

Confiné en Bretagne, et donc à plus de 100 kilomètres des studios, il n’aurait pas pu en principe venir jusqu’à Paris pour défendre son titre. Du coup on s’agite les réseaux sociaux et on dénonce le traitement de faveur dont il a bénéficié.

Certains rappellent qu’ils n’ont pas le droit de rejoindre leur famille et s’étonnent qu’un candidat de jeu télé puisse bénéficier d’une telle dérogation. « Il n’y a ni emploi en jeu, ni motif impérieux » s’offusquent certains twittos.

L’étoile mystérieuse des « 12 coups de midi » vous donne rendez-vous demain dès 12 heures et en streaming vidéo et replay sur MYTF1 avec Jean-Luc Reichmann, Zette, Éric et de nouveaux candidats prêts à en découdre avec le second plus grand maître de midi;

