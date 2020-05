Plus belle la vie : Pavel pourrait revenir ! Les révélations de l’acteur

5 ( 4 )



ANNONCES





Plus belle la vie PBLV infos acteurs personnages, intrigues à l’avance – Déjà près de deux semaines que France 3 a stoppé la diffusion des épisodes inédits de sa série phare, « Plus belle la vie », la chaîne ayant épuisé tout son stock. Et alors que les tournages devraient reprendre à la fin du mois, on vous donne quelques infos sur ce qui se passera à la reprise.

En effet, vous pensiez l’intrigue sur Luna et Andrès/Pavel terminée ? Pas si sûr !



ANNONCES





Laurent Hennequin, qui incarne Pavel, personnage devenu lourdement handicapé dans les derniers épisodes diffusés sur France 3, a donné de l’espoir aux fans du feuilleton quotidien quant à un éventuel retour.

On pensait Pavel en prison pour longtemps et Anne Decis a d’ailleurs récemment confié qu’elle verrait bien son personnage de Luna se remettre avec Sacha (voir notre article). Mais selon Laurent Hennequin, ça pourrait bien ne pas être fini entre Pavel et Luna !



ANNONCES





« Voilà: les inédits de Plus belle la vie, c’est fini… pour le moment !! Et l’intrigue Andres/ Andrei/ Pavel, C’est fini aussi… pour le moment, ou pas: rien n’est d »cidé, comptez sur moi pour vous tenir au courant. » a-t-il écrit sur le réseau social Instagram.

Une bonne nouvelle pour de nombreux fans de PBLV qui s’étaient finalement attachés à son personnage.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 4 Aucune note

LIENS SPONSORISES