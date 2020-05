« Plus belle la vie » du 7 mai 2020 : dans vos deux épisodes de ce soir (vidéos)

4.3 ( 22 )



« Plus belle la vie » du 7 mai 2020. PBLV est encore en mode rediffusion ce soir pour cause de rupture d’inédits. Et comme chaque soir, enfin pour le moment en tout cas, deux épisodes sont au programme dès 20h15. Ce soir les numéros 2791 et 2792 déjà diffusés en juillet 2018.



« Plus belle la vie » du 7 mai 2020 : vos deux épisodes de ce soir

Épisode 2791 : La vente de charité pour l’hôpital s’organise. Les policiers se répartissent les postes clés. Estelle propose son aide à Babeth qui accepte volontiers qu’elle participe à l’encadrement de la vente de bijoux. Cet engagement d’Estelle n’est pas du gout de Djawad, pour qui la vente d’un million en bijoux attire tous les dangers. Ils en discutent autour d’un verre avec Noham…

Après l’échec de la « Rhum party », les trois adolescents sont déprimés. Kevin est forcé de faire le ménage au Céleste sous la direction de sa mère, quant à Baptiste il refuse encore l’offre de Roland de travailler au bar. Mais Emma semble avoir une autre idée pour gagner de l’argent…

Jean-Paul et Samia apprennent que leur propriétaire a décidé de vendre leur appartement. Samia confie à Jean-François qu’elle est bien décidée à ne pas rater cette offre. De son côté, Boher ne trouve pas très prudent de s’endetter pour les vingt prochaines années…



Lorsque Zoé rentre chez son père, elle sent une odeur de cigarette, Stéphane ment et explique que Benoit s’est mis à fumer. Benoit qui protège malgré lui Stéphane, doit alors faire face à Zoé qui lui demande d’arrêter de fumer pour protéger son père du tabagisme passif.

Épisode 2792 : Noham a le trac, mais il est décidé à braquer la vente de charité. Jeanne et sa mère sont toujours en froid, la première ne supportant pas l’instrumentalisation politique de la vente, en mémoire d’Elise. Déguisé, Noham passe le contrôle de police. Il entre dans la salle de vente, récupère une arme et braque Jeanne, sous les yeux de Vitreuil et de toute l’assistance…

Céline veut que Massillia News donne un droit de réponse à Frémont pour qu’il puisse se défendre et raconter comment il a sauvé Anaïs. Eugénie accepte. Sacha prend en charge l’enquête pour découvrir qui a réellement sauver Anaïs. Il décide de rencontrer Anaïs pour qu’elle lui raconte ses maigres souvenirs de l’accident…

Boher et Samia se dispute toujours à propos de l’appartement. Boher voudrait que Jean-François résonne Samia. De son côté et grâce à Mélanie, Samia fait appel au père de Boher pour le convaincre de les aider à acheter l’appartement…

Audience toujours en berne

L’audience de ces rediffusions reste catastrophique pour France 3. C’est même de pire en pire. Hier soir la série a carrément touché le fond :

– Le premier épisode s’est contenté de 1.10 million de fidèles (pda 4.3%).

– Le second a fait à peine mieux avec 1.65 million de téléspectateurs (pda 6.3).

Rappelons que dès le 1er juin, France 3 ne devrait plus proposer qu’un seul épisode.

