« Tandem » épisodes du 26 mai : final de la saison 4 ce soir sur France 3

4.6 ( 10 )



ANNONCES





« Tandem » épisodes du 26 mai 2020. Et oui c’est déjà la fin de la saison 4 pour « Tandem ». Ce soir dès 21h05 sur France 3 et France.Tv, découvrez les deux derniers épisodes « Village abandonné » et « La Femme aux deux visages ».



ANNONCES





« Tandem » épisodes du 26 mai 2020 : les deux derniers épisodes de la saison 4

Episode 47 : « Village abandonné »

Scénaristes : Denis Alamercery et Eloïse Tibet-Zanini — Réalisation : Lionel Chatton

Vincent Restier a été assassiné dans le bureau du maire, dont il était l’adjoint. L’homme d’affaires était revenu après 25 ans d’absence pour redynamiser ce village abandonné avec un projet de complexe de loisir. L’aurait-on tué pour l’empêcher de mener à bien ce projet ? Vincent est-il vraiment celui qu’il prétend être ?



ANNONCES





Episode 48 : « La Femme aux deux visages »

Scénariste : Alexia de Oliveira Gomes — Réalisation : Lionel Chatton

En pleine nuit, Antonin, l’un des meilleurs amis de Paul, l’appelle en panique. Sa femme Cyrielle a disparu, il est persuadé qu’elle est allée se jeter du pont. Lorsque Paul arrive en bas du pont, il aperçoit Cyrielle tomber. Il se jette à l’eau mais il est trop tard, il ne parvient pas à la sauver. Les gendarmes pensent rapidement clore l’affaire. Il s’agit d’un suicide, Paul en est témoin. Mais Léa a des doutes, pourquoi Antonin a-t-il contacté Paul au lieu d’appeler les secours qui étaient plus proche du pont ? Antonin aurait-il manipulé Paul pour maquiller le meurtre de Cyrielle en suicide ?

Quelle audience pour le final de « Tandem » ?

Chaque mardi soir votre série « Tandem » n’a pas été épargnée par la concurrence. Face à la rediffusion de la saga « Harry Potter » sur TF1, elle a fait mieux que résister réunissant chaque semaine plus de 5 millions de fidèles. Cela s’est encore vérifié la semaine dernière avec pas moins de 5.22 millions de téléspectateurs pour près de 21% de part de marché.

Qu’en sera t-il pour ce final ? Réponse demain matin avec les chiffres d’audience de ce mardi soir.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.6 / 5. Nombre de notes : 10 Aucune note

LIENS SPONSORISES