« Secrets d’histoire » du 25 mai 2020 : ce soir (re)découvrez François 1er

« Secrets d’histoire » du 25 mai 2020. Ce soir sur France 3 Stéphane Bern et « Secrets d’histoire » reviennent pour nous sur le destin de François 1er, ce roi bâtisseur qui a laissé derrière lui de nombreux châteaux…



Du Château de Chambord au Château de Fontainebleau en passant par le Château Royal de Blois ou le château de Villers-Côtterets, partez sur les traces de ce roi séducteur et batailleur, un roi visionnaire…

À suivre dès 21h05 sur France 3 ou en avant-première, replay et streaming vidéo sur France.TV.



« Secrets d’histoire » du 25 mai 2020 : demandez le programme

Si François 1er est l’un des rois préférés des Français, c’est peut-être parce qu’il leur ressemble. Jovial, ripailleur, et frondeur, il a marqué les mémoires autant par sa bonhommie que par ses frasques de roi amoureux de toutes les femmes.

Des femmes qui l’entourent toute sa vie… depuis sa mère, la ténébreuse Louise de Savoie qui le hisse envers et contre tout sur le trône, jusqu’à ses deux favorites : la Duchesse d’Etampes et la Comtesse de Chateaubriand, des maîtresses aussi belles que redoutables …

C’est ce François « très Français » que Stéphane Bern et « Secrets d’Histoire » proposent de dévoiler, en invitant à la découverte des mystères des plus beaux châteaux construits par ce Roi Bâtisseur : Blois, Fontainebleau mais surtout le magistral château de Chambord…

Mais au-delà du « Roi-Chevalier » et des secrets de sa fameuse bataille de Marignan en 1515, cette émission exceptionnelle rappellera le mécène splendide qu’est François 1er. Véritable chevalier des Arts et des Lettres, ce monarque éclairé réussit même à faire venir en France l’un des artistes les plus géniaux de tous les temps : Léonard de Vinci, à qui l’on doit l’un des joyaux de notre patrimoine : La Joconde…

« Secrets d’histoire » : vidéo

Quelques images de votre émission de ce soir…

(Re)découvrez ce soir le destin exceptionnel de François 1er, le roi des rois. C’est ce soir dans « Secrets d’histoire » sur France 3.

