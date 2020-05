5 ( 4 )



Sommaire de « Sept à huit » du dimanche 17 mai 2020. Demain et comme tous les dimanches soirs, Harry Roselmack vous donne rendez-vous sur TF1 dès 17h10 pour vos deux magazines d’information « 7 à 8 » et « 7 à 8 Life ». On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire et les reportages….



Dans « 7 à 8 life », phoques, oiseaux migrateurs, étendue de sable à perte de vue. À l’heure où des Français retrouvent leur littoral, partez à la découverte des merveilles de la Baie de Somme.

Pour les commerces c’est une reprise à quitte ou double. Invendus à écouler, trésorerie à plat certains magasins jouent leur survie depuis le déconfinement.



Et dans « 7 à 8 », en prison comment vivre avec le Covid-19 ? Plongée exclusive aux Baumettes à Marseille. Suppression des parloirs, journée interminables en cellules et une obsession : éviter les contaminations et donc la propagation du virus au sein de l’établissement pénitentiaire.

« Sept à huit » et « Sept à huit Life » vous donnent rendez-vous ce dimanche 17 mai 2020 dès 17h10 sur TF1 ou sur MYTF1 pour le replay et le streaming vidéo.

