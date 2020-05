Plus belle la vie : le retour des inédits va être accéléré !

4 ( 20 )



Plus belle la vie infos PBLV diffusion reprise des inédits – Bonne nouvelle pour les fans de la série quotidienne de France 3 « Plus belle la vie » ! Alors que le feuilleton marseillais est passé en mode rediffusions depuis maintenant deux semaines, France 3 ayant épuisé tout son stock d’inédits pendant le confinement, les audiences sont absolument catastrophiques.

Résultat, la production de « Plus belle la vie », TelFrance, va accélérer la reprise des tournages et le montage des épisodes afin que France 3 puisse à nouveau proposer des épisodes inédits au plus vite !



« Avant fin mai, nous allons reprendre doucement les tournages », a déclaré Guillaume de Menthon, président de Telfrance et DG adjoint de Newen, au Figaro.

« Nous sommes en train de tout réinventer. Et nous allons un peu servir d’éclaireur. Mais il y a une certaine fierté à montrer qu’il est possible de redémarrer » a-t-il poursuivi.



Et si au départ France Télévision tablait sur des retours de « Plus belle la vie » et « Un si grand soleil » avant septembre, ça devrait finalement s’accélérer. Si « Un si grand soleil » reprendra les inédits dès le lundi 1er juin (voir notre article), « Plus belle la vie » pourrait être de retour au début de l’été.

