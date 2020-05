The Voice : quand aura lieu la finale ? Marc Lavoine répond (VIDEO)

4.9 ( 7 )



Quand aura lieu la finale la saison 9 de « The Voice, la plus belle voix » ? Une question que tout fan de The Voice se pose alors que ça fait déjà deux semaines que la diffusion s’est arrêtée, faute de pouvoir organiser des directs avec le confinement et l’épidémie de Covid-19.

Et alors que certains tablaient sur des lives fin mai/ début juin comme pour la finale de Koh-Lanta, ce ne sera vraisemblablement pas le cas.



En effet, Marc Lavoine s’est exprimé lors d’une interview radio pour RTL et selon lui, pas de directs de la saison 9 de The Voice avant septembre, voir même octobre !

« Je ne veux pas dire de bêtises mais je les verrai plutôt à la rentrée. Septembre ou octobre » a déclaré le coach de The Voice à propos des phases finales en direct de la saison.



Marc Lavoine a ensuite expliqué qu’il ne parle pas encore de la saison 10 et est resté évasif quant à sa participation.

« Les retours sont positifs. Nous verrons, je l’espère en tout cas » a-t-il confié.

VIDEO Marc Lavoine parle de la finale de The Voice 9

