Matt Pokora et Christina Milian vont avoir leur télé-réalité

Matt Pokora et sa compagne Christina Milian vont bientôt être à la tête de leur propre émission de télé-réalité. En effet, le couple, en confinement à Los Angeles avec leur fils, le petit Isaiah qui aura bientôt 4 mois, vont dévoiler leur quotidien à la maison dans une télé-réalité qui sera diffusée sur Facebook Watch.

Christina Milian a elle-même annoncé la nouvelle sur son compte du réseau social Instagram, où elle est suivie par plus de six millions d’abonnés.



L’émission s’appellera « What Happens at Home » (Ce qui arrive à la maison) et la diffusion débutera demain, jeudi 14 mai.

La star américaine s’est exprimée auprès du site Deadline et elle est ravie de pouvoir partager encore un peu plus son quotidien avec Matt, le bébé et sa fille Violet.



« J’ai déjà passé un bon moment à me filmer à la maison. C’est génial de pouvoir montrer les tenants et aboutissants de toutes les choses astucieuses et amusantes que j’aime faire quand je suis à la maison. J’aime ma famille et j’aime être à la maison et créer des liens, donc cette mise en quarantaine a été le bon moment pour moi pour me concentrer sur ce qui est important » a expliqué Christina Milian.

