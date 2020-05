« Tous en scène » puis « Joséphine ange gardien » : cet après-midi (8 mai 2020) sur TF1 !

4.6 ( 13 )



ANNONCES





« Tous en scène » puis « Joséphine ange gardien » voilà ce qui vous attend en cet après-midi du vendredi 8 mai 2020 sur TF1. La chaîne a d’abord choisi de rediffuser dès 13h50 le film d’animation « Tous en scène » déjà programmé dimanche dernier en prime-time. Puis elle enchaînera dès 15h50 ave la rediffusion d’un épisode de « Joséphine ange gardien ».



ANNONCES





« Tous en scène » : rappel de l’histoire

Diffusion dès 13h50 sur TF1 et en streaming vidéo via la fonction direct de MYTF1.

Buster Moon est un élégant koala qui dirige un grand théâtre, jadis illustre, mais aujourd’hui tombé en désuétude. Buster est un éternel optimiste, un peu bougon, qui aime son précieux théâtre au-delà de tout et serait prêt à tout pour le sauver. C’est alors qu’il trouve une chance en or pour redorer son blason tout en évitant la destruction de ses rêves et de toutes ses ambitions: une compétition mondiale de chant.



ANNONCES





Cinq candidats sont retenus pour ce défi: Une souris aussi séduisante que malhonnête, un jeune éléphant timide dévoré par le trac, une truie mère de famille débordée par ses 25 marcassins, un jeune gorille délinquant qui ne cherche qu’à échapper à sa famille, et une porc épic punk qui peine à se débarrasser de son petit ami à l’égo surdimensionné pour faire une carrière solo. Tout ce petit monde va venir chercher sur la scène de Buster l’opportunité qui pourra changer leur vie à jamais.

« Joséphine ange gardien » du 8 mai : aujourd’hui l’épisode « Légendes d’Armor »

Diffusion dès 15h50 sur TF1, en streaming vidéo via la fonction direct de MYTF1, puis en replay sur la page dédiée de MYTF1.



ANNONCES





Joséphine atterrit au beau milieu de la Bretagne, sur un petit port de pêche au lever du jour. Passée la surprise de voir le soleil en Bretagne, elle aperçoit tout le village réunit sur la jetée, paniqué par l’arrivée d’un bateau noir sans pilote. D’après la rumeur locale et des légendes ancestrales, il s’agit du Bag-Noz, le bateau des morts. A partir de là, toute la population du village va être perturbée par cette malédiction qui annonce une série de malheurs sur la petite commune. Comme par hasard, les clients de Joséphine, les époux Lozach, sont ceux qui semblent les plus perturbés. Elle se fait alors engager comme serveuse dans leur crêperie afin d’essayer de comprendre et pour leur venir en aide. C’est ainsi qu’elle va découvrir que la fille des Lozach a disparu depuis quelques jours, corroborant les dires de la rebouteuse locale qui rappelle à tous qu’avec l’arrivée du Bag-Noz, quelqu’un doit partir ! Joséphine ne peut se résoudre à imaginer le pire, elle se met à la recherche de la jeune fille. Seulement entre des perturbations dans ses pouvoirs, l’adversité contre elle de la rebouteuse et l’attitude plus que mystérieuse des parents de la gamine, elle n’est pas au bout de ses surprises. La disparition de cet enfant cache, en fait, un secret de famille qui n’a rien d’une légende…

« Tous en scène » puis « Joséphine ange gardien » c’est cet après-midi sur TF1.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.6 / 5. Nombre de notes : 13 Aucune note

LIENS SPONSORISES