Vers un retour de la « Star Academy » en 2021 et avec Nikos Aliagas ?

4.9 ( 12 )



ANNONCES





Et si la « Star Academy » faisait son grand retour en 2021 ? Pour fêter les 20 ans du programme, le quotidien Le Parisien annonce que le célèbre télé-crochet pourrait renaître de ses cendres.



ANNONCES





Il faut dire que les nostalgiques du programme font régulièrement pression sur la production pour que ce programme phare des années 2000 soit rapidement de retour sur notre petit écran.

Et le succès des rediffusions de la « Star Academy » sur Youtube pourrait définitivement convaincre Endemol Shine de réaliser leur rêve.

Vers un retour de la « Star Academy » en 2021 ?

Cité par « Le Parisien » Vincent Panozzo, directeur des programmes et de la création et du développement chez Endemol Shine, a d’ailleurs confirmé que ses équipes étaient en train de plancher sur une sorte de « Star Academy » nouvelle génération.



ANNONCES





« L’année prochaine, c’est l’anniversaire des 20 ans, ça se fête. Je suis persuadé qu’un jour, l’émission reviendra, car elle fonctionne par cycle. Il y aurait toujours ce côté apprentissage et aussi de grands primes avec des lives ».

Et Nikos Aliagas dans tout ça ?

Quant à Nikos Aliagas, animateur historique du programme avant qu’il ne bascule sur NRJ12, il n’est pas contre l’idée de rempiler même s’il se souvient avec nostalgie de cette magnifique époque.

A la question « Serez-vous de la partie pour fêter les 20 ans » , il a répondu : « Sentimentalement oui, ça me ferait plaisir ! Ça serait super une émission spéciale entre potes dans un esprit nostalgique, ça m’amuserait beaucoup de revoir les anciens candidats et toute l’équipe (…) Je garde une tendresse infinie pour la Star Ac car c’est la plus belle des écoles. »

Lors des premières années la « Star Academy » a révélé de nombreux talents parmi lesquels Jenifer, Nolwenn Leroy, Olivia Ruiz, Elodie Fregé et bien sûr Grégory Lemarchal.

Alors un retour de la « Star Academy » en 2021, vous êtes pour ou contre ? Nous on croise déjà les doigts !

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.9 / 5. Nombre de notes : 12 Aucune note

LIENS SPONSORISES