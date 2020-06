« À Fond » avec André Dussollier, José Garcia et Caroline Vigneaux : le 20 juillet sur M6

4.9 ( 9 )



« À Fond » le film de NICOLAS BENAMOU sera diffusé pour la première fois en clair le lundi 20 juillet 2020 sur M6. Pour ceux qui seront pas à la maison, possibilité de suivre le film sur 6play via la fonction direct de 6PLAY.



« À Fond » c’est l’histoire d’une famille comme les autres ou presque qui s’apprêtait à passer des vacances tranquilles.

« À Fond » : histoire, résumé, synopsis

Une famille embarque dans son monospace flambant neuf, au petit matin, afin d’éviter les embouteillages pour les vacances d’été. Tom, le père, enclenche son régulateur de vitesse électronique sur 130 km/h. Au moment où une dernière bourde de Ben, le beau-père, pousse Julia, excédée, à demander qu’on fasse demi-tour, Tom s’aperçoit qu’il ne contrôle plus son véhicule. L’électronique de bord ne répond plus, la vitesse est bloquée à 130 km/h puis 160 km/h. Toutes les manœuvres pour ralentir la voiture emballée restent sans effet. Une voiture folle, six passagers au bord de la crise de nerfs et un embouteillage monstre qui les attend à moins de deux cents kilomètres de là…

Au casting

Et avec dans les rôles principaux : José Garcia, André Dussollier, Caroline Vigneaux, Charlotte Gabris, Vincent Desagnat, Joséphine Callies, Stylane Lecaille, Jérôme Commandeur, Ingrid Donnadieu, Vladimir Houbart, Harrison Arevalo, Philippe Laudenbach, Béatrice Costantini, Jérôme Lenôtre, Sissi Duparc…



et avec la participation de Florence Foresti.

LE SAVIEZ-VOUS ?

❚ José Garcia sera à l’affiche du prochain film “30 jours max”, écrit et produit par Tarek Boudali. A ses côtés : Philippe Lacheau, MarieAnne Chazel, Chantal Ladesou…

❚ Le réalisateur Nicolas Benamou, est en train d’achever son prochain film “Do You Do You SaintTropez”. En plus d’être au casting, Christian Clavier a participé au scénario et à la production. A ses côtés : Gérard Depardieu, Rossy de Palma, Thierry Lhermitte, Benoît Poelvoorde…

❚ Toutes les scènes des véhicules lancés à pleine vitesse ont été tournées en conditions réelles, ce qui imposé beaucoup de contraintes techniques aux équipes mais qui permet de renforcer l’authenticité des scènes.

« À Fond » : bande-annonce vidéo

Histoire de vous mettre déjà dans le bain, voici la bande-annonce officielle de votre film…

Alors si vous êtes « À Fond » rendez-vous le 20 juillet sur M6 et 6PLAY.